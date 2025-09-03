Путин: если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву

Путин отметил, что не исключал возможности такой встречи, однако он не уверен, что в ней есть какой-то смысл

03 сентября 2025, 21:25, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Глава РФ Владимир Путин заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский готов, пусть приезжает в Москву, и встреча состоится. Об этом сообщает "Ъ".

«Если Зеленский готов, то пусть приезжает в Москву. Эта встреча состоится», – заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Владимира Зеленского он назвал "действующим главой администрации" Украины. Путин отметил, что не исключал возможности такой встречи, однако он не уверен, что в ней есть какой-то смысл.