Путин назвал глупостью отказ ЕС от российских минеральных удобрений

Ввод ограничений скажется на ценах

17 июля 2025, 22:25, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Владимир Путин заявил, что решение ЕС ограничить допуск российских минеральных удобрений на свои рынки может привести к подорожанию данного товара в Европе на 20–30%. Об этом сообщает "Ъ"

"С точки зрения интересов собственного сельского хозяйства – это полная глупость на самом деле", – заявил президент на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым.

По словам Владимира Путина, Европа импортирует 17 млн тонн удобрений, из которых 5,5 млн тонн приходится на российскую продукцию. Ввод ограничений, считает он, неизбежно скажется на ценах.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

01:12:43 18-07-2025

Не всякий "глуп", кто, принципы имея,
Пренебрегает "логикой" Кощея,
Соблазнам "сделки" воли не даёт,
Из выгоды на подлость не идёт!

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:12:53 18-07-2025

А почему его волнует, насколько вырастут цены в ЕС?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:22:52 18-07-2025

Зря ЕС не берёт наше удобрение.
Писали мощная вещь.
Коровы дохнут моментально.
Картохи в Сибири не стало.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:28:57 18-07-2025

"Ввод ограничений, считает он, неизбежно скажется на ценах."

Да все уже поняли, как где то в мире от российского отказываются, так россияне компенсирую убытки олигархам внутренним ростом цен.
"Своих же бросать нельзя". Как же они убытки то понесут!
"Своих же бросать нельзя". Как же они убытки то понесут!

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:33:49 18-07-2025

И без газа они вымрут за зиму говорили и заводы остановятся без нашей нефти. И много чнго. А живут! Черти.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:42:29 18-07-2025

Гость (09:33:49 18-07-2025) И без газа они вымрут за зиму говорили и заводы остановятся ... загнивающий Запад.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:11:58 18-07-2025

Они все тупые, а мы все умные
Но дорожает-то у нас

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:09:15 18-07-2025

Гость (11:11:58 18-07-2025) Они все тупые, а мы все умныеНо дорожает-то у нас... Дорожает ладно. Вымираем, как тараканы под дихлофосом. И власти боятся донести правду до народа, сколько в этническом виде нас осталось.

  5 Нравится
Ответить
