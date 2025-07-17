Путин назвал глупостью отказ ЕС от российских минеральных удобрений

Ввод ограничений скажется на ценах

17 июля 2025, 22:25, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Владимир Путин заявил, что решение ЕС ограничить допуск российских минеральных удобрений на свои рынки может привести к подорожанию данного товара в Европе на 20–30%. Об этом сообщает "Ъ".

"С точки зрения интересов собственного сельского хозяйства – это полная глупость на самом деле", – заявил президент на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым.

По словам Владимира Путина, Европа импортирует 17 млн тонн удобрений, из которых 5,5 млн тонн приходится на российскую продукцию. Ввод ограничений, считает он, неизбежно скажется на ценах.