Путин назвал глупостью отказ ЕС от российских минеральных удобрений
Ввод ограничений скажется на ценах
17 июля 2025, 22:25, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Владимир Путин заявил, что решение ЕС ограничить допуск российских минеральных удобрений на свои рынки может привести к подорожанию данного товара в Европе на 20–30%. Об этом сообщает "Ъ".
"С точки зрения интересов собственного сельского хозяйства – это полная глупость на самом деле", – заявил президент на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андреем Гурьевым.
По словам Владимира Путина, Европа импортирует 17 млн тонн удобрений, из которых 5,5 млн тонн приходится на российскую продукцию. Ввод ограничений, считает он, неизбежно скажется на ценах.
01:12:43 18-07-2025
Не всякий "глуп", кто, принципы имея,
Пренебрегает "логикой" Кощея,
Соблазнам "сделки" воли не даёт,
Из выгоды на подлость не идёт!
07:12:53 18-07-2025
А почему его волнует, насколько вырастут цены в ЕС?
08:22:52 18-07-2025
Зря ЕС не берёт наше удобрение.
Писали мощная вещь.
Коровы дохнут моментально.
Картохи в Сибири не стало.
09:28:57 18-07-2025
"Ввод ограничений, считает он, неизбежно скажется на ценах."
Да все уже поняли, как где то в мире от российского отказываются, так россияне компенсирую убытки олигархам внутренним ростом цен.
"Своих же бросать нельзя". Как же они убытки то понесут!
09:33:49 18-07-2025
И без газа они вымрут за зиму говорили и заводы остановятся без нашей нефти. И много чнго. А живут! Черти.
09:42:29 18-07-2025
Гость (09:33:49 18-07-2025) И без газа они вымрут за зиму говорили и заводы остановятся ... загнивающий Запад.
11:11:58 18-07-2025
Они все тупые, а мы все умные
Но дорожает-то у нас
12:09:15 18-07-2025
Гость (11:11:58 18-07-2025) Они все тупые, а мы все умныеНо дорожает-то у нас... Дорожает ладно. Вымираем, как тараканы под дихлофосом. И власти боятся донести правду до народа, сколько в этническом виде нас осталось.