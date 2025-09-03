Путин отправил президентский борт в Китай для эвакуации больного раком мальчика
Мама ребенка обратилась в посольство РФ, а дипломат доложил президенту
03 сентября 2025, 19:59, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин дал поручение обеспечить возвращение в Россию тяжелобольного ребенка. Как сообщает "КП", об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря, ребенок недавно приехал в Китай с онкологическим заболеванием вместе с мамой. Лечение китайских врачей не помогало, а состояние ухудшилось из-за серьезных приступов эпилепсии. Медики рекомендовали срочно везти мальчика в РФ, однако обычный перелет был невозможен.
После обращения матери в посольство РФ дипломат доложил о проблеме президенту – он поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко организовать помощь. В результате в Китай срочно вылетели два российских врача, которым удалось стабилизировать состояние пациента для перелета. Эвакуируют его из Китая на самолете специального отряда "Россия", обеспечивающем визит президента.
20:09:31 03-09-2025
Путин хороший ?
20:45:23 03-09-2025
А чё , СМСками уже не надо скидываться? ПРОРЫЫЫЫЫЫВ!!!!!
20:49:51 03-09-2025
Не вопиющая ли показуха - демонстративно помпезное проявление "милосердия" по отношению всего лишь к одному из уймы больных малышей!?
21:10:51 03-09-2025
Человечище!
Вот так просто не ради хайпа как некоторые.
21:19:47 03-09-2025
Так дёшево...
Вместо того, чтобы организовать системную службу для перевозки подобных пассажиров, гораэдо выгоднее разово использовать "Борт №1" и заработать кучу политических плюсиков.
Сейчас пиар для народа ещё сделают - "Вон какой у нас президент хороший! Мальчиков спасает.". Потом ещё и собаку подарит. И в животик поцелует.
00:14:07 04-09-2025
Типа акции, когда пенсионеру с Аляски мотоцикл Урал подарил.
08:22:42 04-09-2025
И китайская медицина может быть бессильна.