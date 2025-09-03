НОВОСТИОбщество

Путин отправил президентский борт в Китай для эвакуации больного раком мальчика

Мама ребенка обратилась в посольство РФ, а дипломат доложил президенту

03 сентября 2025, 19:59, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Президент РФ Владимир Путин дал поручение обеспечить возвращение в Россию тяжелобольного ребенка. Как сообщает "КП", об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

По словам пресс-секретаря, ребенок недавно приехал в Китай с онкологическим заболеванием вместе с мамой. Лечение китайских врачей не помогало, а состояние ухудшилось из-за серьезных приступов эпилепсии. Медики рекомендовали срочно везти мальчика в РФ, однако обычный перелет был невозможен. 

После обращения матери в посольство РФ дипломат доложил о проблеме президенту – он поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко организовать помощь. В результате в Китай срочно вылетели два российских врача, которым удалось стабилизировать состояние пациента для перелета. Эвакуируют его из Китая на самолете специального отряда "Россия", обеспечивающем визит президента. 

Владимир Путин

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

20:09:31 03-09-2025

Путин хороший ?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:45:23 03-09-2025

А чё , СМСками уже не надо скидываться? ПРОРЫЫЫЫЫЫВ!!!!!

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:49:51 03-09-2025

Не вопиющая ли показуха - демонстративно помпезное проявление "милосердия" по отношению всего лишь к одному из уймы больных малышей!?

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:10:51 03-09-2025

Человечище!
Вот так просто не ради хайпа как некоторые.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:19:47 03-09-2025

Так дёшево...
Вместо того, чтобы организовать системную службу для перевозки подобных пассажиров, гораэдо выгоднее разово использовать "Борт №1" и заработать кучу политических плюсиков.
Сейчас пиар для народа ещё сделают - "Вон какой у нас президент хороший! Мальчиков спасает.". Потом ещё и собаку подарит. И в животик поцелует.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:14:07 04-09-2025

Типа акции, когда пенсионеру с Аляски мотоцикл Урал подарил.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:22:42 04-09-2025

И китайская медицина может быть бессильна.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров