Путин отправил президентский борт в Китай для эвакуации больного раком мальчика

Мама ребенка обратилась в посольство РФ, а дипломат доложил президенту

03 сентября 2025, 19:59, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Президент РФ Владимир Путин дал поручение обеспечить возвращение в Россию тяжелобольного ребенка. Как сообщает "КП", об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, ребенок недавно приехал в Китай с онкологическим заболеванием вместе с мамой. Лечение китайских врачей не помогало, а состояние ухудшилось из-за серьезных приступов эпилепсии. Медики рекомендовали срочно везти мальчика в РФ, однако обычный перелет был невозможен.

После обращения матери в посольство РФ дипломат доложил о проблеме президенту – он поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко организовать помощь. В результате в Китай срочно вылетели два российских врача, которым удалось стабилизировать состояние пациента для перелета. Эвакуируют его из Китая на самолете специального отряда "Россия", обеспечивающем визит президента.