Путин предложил закрыть поставки газа Киеву, чтобы он уважал чужие интересы

Украина получает значительные объемы энергоресурсов через страны Восточной Европы

02 сентября 2025, 23:15, ИА Амител

Газовая плита / Фото: unsplash.com / Go to KWON JUNHO

Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Словакии Роберту Фицо прекратить поставки газа и электроэнергии на Украину для воздействия на киевские власти. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил во время встречи в Пекине.

Он подчеркнул, что Украина получает значительные объемы энергоресурсов через страны Восточной Европы.

«Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения», – сказал Путин.

Фицо ответил, что Словакия жестко реагирует на атаки на нефтяную инфраструктуру, и намерен поднять этот вопрос на переговорах с Владимиром Зеленским 5 сентября.

Ранее ВСУ трижды атаковали нефтепровод "Дружба", что приводило к прекращению поставок в Венгрию и Словакию. Власти этих стран обратились в Еврокомиссию с запросом о гарантиях безопасности, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожаловался на действия Киева президенту США Дональду Трампу. Тот, по данным источников, выразил недовольство атаками ВСУ.