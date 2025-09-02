НОВОСТИПолитика

Путин предложил закрыть поставки газа Киеву, чтобы он уважал чужие интересы

Украина получает значительные объемы энергоресурсов через страны Восточной Европы

02 сентября 2025, 23:15, ИА Амител

Газовая плита / Фото: unsplash.com / Go to KWON JUNHO
Газовая плита / Фото: unsplash.com / Go to KWON JUNHO

Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Словакии Роберту Фицо прекратить поставки газа и электроэнергии на Украину для воздействия на киевские власти. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил во время встречи в Пекине.

Он подчеркнул, что Украина получает значительные объемы энергоресурсов через страны Восточной Европы.

«Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения», – сказал Путин.

Фицо ответил, что Словакия жестко реагирует на атаки на нефтяную инфраструктуру, и намерен поднять этот вопрос на переговорах с Владимиром Зеленским 5 сентября.

Ранее ВСУ трижды атаковали нефтепровод "Дружба", что приводило к прекращению поставок в Венгрию и Словакию. Власти этих стран обратились в Еврокомиссию с запросом о гарантиях безопасности, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожаловался на действия Киева президенту США Дональду Трампу. Тот, по данным источников, выразил недовольство атаками ВСУ.

Политика

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

23:31:06 02-09-2025

За сколько он наш газ китайцам уступил ?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:21:26 03-09-2025

Гость (23:31:06 02-09-2025) За сколько он наш газ китайцам уступил ?... Не переживай. Квитанцию получишь, увидишь.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:50:21 03-09-2025

А Вова не пробовал кран на трубе в Европу то закрыть, а открыть своим гражданам? Или валежником обойдемся, еще потерпим?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:17:58 03-09-2025

Вы можете себе представить, чтобы во время ВОВ Россия поставляла свой товар Германии? Я - нет.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:44:59 03-09-2025

Гость (09:17:58 03-09-2025) Вы можете себе представить, чтобы во время ВОВ Россия постав... докуменитировано - жд пути при нападении фашистов были забиты эшелонами зерна из СССР

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

10:12:49 03-09-2025

Musik (09:44:59 03-09-2025) докуменитировано - жд пути при нападении фашистов были забит... Забиты пути были и двигались в сторону Германии.Как только в 5-30 утра посол Шуленбург обЪвяил Молотову о войне, через несколько часов все составы остановились. Читайте в книге КАгановича ,который был народным комиссаром ЖД транспорта.Задержка из-за плохой связи, она была проводная и уже сильно пострадала от диверсантов и бомбежек На .Путях действительно было много составов в Германию, но и наоборот, много было составов из Германии.Везли оборудование.Не такие уж дураки служили Советскому Союзу в верхах, как вам кажется.Мы выполняли договоренности.И смотрели, как фашисты выполняли.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

09:24:04 03-09-2025

в Еврокомиссию с запросом о гарантиях безопасности - там ещё кому то можно верить?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:57:59 03-09-2025

Т.е по ушам патриотизмом, а газ в Европу

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров