Путин предложил закрыть поставки газа Киеву, чтобы он уважал чужие интересы
Украина получает значительные объемы энергоресурсов через страны Восточной Европы
02 сентября 2025, 23:15, ИА Амител
Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Словакии Роберту Фицо прекратить поставки газа и электроэнергии на Украину для воздействия на киевские власти. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил во время встречи в Пекине.
Он подчеркнул, что Украина получает значительные объемы энергоресурсов через страны Восточной Европы.
«Закройте поставки газа, которые идут по реверсу. Закройте поставки электроэнергии, и они сразу поймут, что есть какие-то пределы их поведения», – сказал Путин.
Фицо ответил, что Словакия жестко реагирует на атаки на нефтяную инфраструктуру, и намерен поднять этот вопрос на переговорах с Владимиром Зеленским 5 сентября.
Ранее ВСУ трижды атаковали нефтепровод "Дружба", что приводило к прекращению поставок в Венгрию и Словакию. Власти этих стран обратились в Еврокомиссию с запросом о гарантиях безопасности, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожаловался на действия Киева президенту США Дональду Трампу. Тот, по данным источников, выразил недовольство атаками ВСУ.
23:31:06 02-09-2025
За сколько он наш газ китайцам уступил ?
09:21:26 03-09-2025
Гость (23:31:06 02-09-2025) За сколько он наш газ китайцам уступил ?... Не переживай. Квитанцию получишь, увидишь.
08:50:21 03-09-2025
А Вова не пробовал кран на трубе в Европу то закрыть, а открыть своим гражданам? Или валежником обойдемся, еще потерпим?
09:17:58 03-09-2025
Вы можете себе представить, чтобы во время ВОВ Россия поставляла свой товар Германии? Я - нет.
09:44:59 03-09-2025
Гость (09:17:58 03-09-2025) Вы можете себе представить, чтобы во время ВОВ Россия постав... докуменитировано - жд пути при нападении фашистов были забиты эшелонами зерна из СССР
10:12:49 03-09-2025
Musik (09:44:59 03-09-2025) докуменитировано - жд пути при нападении фашистов были забит... Забиты пути были и двигались в сторону Германии.Как только в 5-30 утра посол Шуленбург обЪвяил Молотову о войне, через несколько часов все составы остановились. Читайте в книге КАгановича ,который был народным комиссаром ЖД транспорта.Задержка из-за плохой связи, она была проводная и уже сильно пострадала от диверсантов и бомбежек На .Путях действительно было много составов в Германию, но и наоборот, много было составов из Германии.Везли оборудование.Не такие уж дураки служили Советскому Союзу в верхах, как вам кажется.Мы выполняли договоренности.И смотрели, как фашисты выполняли.
09:24:04 03-09-2025
в Еврокомиссию с запросом о гарантиях безопасности - там ещё кому то можно верить?
09:57:59 03-09-2025
Т.е по ушам патриотизмом, а газ в Европу