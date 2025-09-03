Путин видит "свет в конце тоннеля" по украинскому урегулированию

Однако при необходимости задачи будут решены военным путем

03 сентября 2025, 22:50, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что видит "свет в конце тоннеля" по украинскому урегулированию, но Россия готова решить поставленные задачи военным путем. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

«Тем более что мы видим настроение действующей в США администрации под руководством президента Трампа. Видим в них не просто призывы, а искреннее желание найти это решение. Мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля», – сказал Путин.

Он добавил, что нужно посмотреть, как будет складываться ситуация, – если мирным путем не выйдет, то решать придется военным способом.