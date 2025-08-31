НОВОСТИПроисшествия

Пять человек умерли, отравившись суррогатным алкоголем в Нижегородской области

Правоохранители возбудили уголовное дело о сбыте опасной продукции

31 августа 2025, 17:25, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Пять человек умерли, отравившись суррогатным алкоголем в Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в городе Балахне. Двое скончались в жилом доме на улице Чапаева до приезда медиков, еще трое – в машине скорой помощи. Жертвами стала женщина и четверо мужчин. 

Правоохранители возбудили уголовное дело о сбыте опасной продукции. Полиция проверяет несколько мест, где мог быть приобретен некачественный алкоголь. Свидетелей допрашивают, в ближайшее время свое исследование проведут судмедэксперты.

Комментарии 2

Гость

00:48:53 01-09-2025

самоликвидация же

Гость

08:59:43 01-09-2025

А расскажите подробности. Биографии пострадавших, где работали, состав семей, что заставило собраться одну женщину и четверых мужчин вместе? Очень хочется понять, как люди умели жить весело и с огоньком.

