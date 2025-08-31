Пять человек умерли, отравившись суррогатным алкоголем в Нижегородской области
Правоохранители возбудили уголовное дело о сбыте опасной продукции
31 августа 2025, 17:25, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Пять человек умерли, отравившись суррогатным алкоголем в Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Инцидент произошел в городе Балахне. Двое скончались в жилом доме на улице Чапаева до приезда медиков, еще трое – в машине скорой помощи. Жертвами стала женщина и четверо мужчин.
Правоохранители возбудили уголовное дело о сбыте опасной продукции. Полиция проверяет несколько мест, где мог быть приобретен некачественный алкоголь. Свидетелей допрашивают, в ближайшее время свое исследование проведут судмедэксперты.
00:48:53 01-09-2025
самоликвидация же
08:59:43 01-09-2025
А расскажите подробности. Биографии пострадавших, где работали, состав семей, что заставило собраться одну женщину и четверых мужчин вместе? Очень хочется понять, как люди умели жить весело и с огоньком.