Правоохранители возбудили уголовное дело о сбыте опасной продукции

31 августа 2025, 17:25, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пять человек умерли, отравившись суррогатным алкоголем в Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в городе Балахне. Двое скончались в жилом доме на улице Чапаева до приезда медиков, еще трое – в машине скорой помощи. Жертвами стала женщина и четверо мужчин.

Правоохранители возбудили уголовное дело о сбыте опасной продукции. Полиция проверяет несколько мест, где мог быть приобретен некачественный алкоголь. Свидетелей допрашивают, в ближайшее время свое исследование проведут судмедэксперты.