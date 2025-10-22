"Пятерочка" запускает новый сезон "Школы питания"

Теперь участие смогут принять также дошкольники и студенты колледжей

22 октября 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFGDyx7A

"Школа питания" / Фото: торговая сеть "Пятерочка"

Торговая сеть "Пятерочка" в партнерстве с ФГБУН "ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи" и Агентством Стратегических Инициатив продолжает развитие образовательного проекта "Школа питания", анонсируя старт нового сезона уроков по здоровому образу жизни (ЗОЖ). На этот раз участниками программы станут не только школьники, но и дошкольники, а также студенты колледжей и техникумов. В проекте уже более 800 тысяч детей и педагогов от Калининграда до Владивостока.

Интерактивное обучение

"Здоровый" проект – часть программы устойчивого развития "Пятерочка с заботой". Он направлен на формирование у детей осознанного отношения к еде. Программа сочетает теоретические и практические занятия, включая тесты на онлайн-платформе и уроки, проводимые в школах или домашних условиях. Курс охватывает темы интуитивного выбора продуктов, хранения пищи и создания сбалансированного питания для всей семьи.

Изначально программа стартовала в феврале 2023 года в трех российских городах: Перми, Сыктывкаре и Нижнем Новгороде, с участием более тысячи человек. В 2023/24 учебном году проект провели уже в 71 регионе. Тогда же организовали и онлайн-конкурс "Здоровая Олимпиада", собравший 252 тысячи участников. Итоги прошлого года впечатляют: 397 тысяч участников из 74 регионов страны.

Новые участники

С нового учебного года в проекте смогут участвовать студенты средних профессиональных учреждений и дети возрастом 5–7 лет. Программа для дошкольников включает серию занятий с домашним заданием, выполняемым в семейном формате.

Материалы для занятий разработали квалифицированные педагоги и методисты при поддержке Роспотребнадзора. Они соответствуют требованиям ФГОС и основаны на актуальных научных данных.

Материалы подготовлены квалифицированными педагогами и профессиональными методистами по инициативе торговой сети при содействии проекта "Здоровое питание" Роспотребнадзора. Они полностью соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта, а также общеобразовательной и дошкольной программам и основаны на достоверных научных данных.

Полный набор материалов для педагогов

Для удобства педагогов проект предоставляет разнообразные методические материалы: презентации, рецепты, видеоролики и карточки. Уроки могут быть проведены воспитателями детских садов, классными руководителями и учителями как в рамках классных часов, так и в рамках предметных дисциплин, таких как "Окружающий мир", "Обществознание" и "Биология". Программа разделена на модули для разных возрастных групп, включая дошкольников, школьников начальных, средних и старших классов, а также студентов колледжей.

При общем ориентире на единые образовательные результаты содержание и практические задания изменяются, чтобы учитывать возрастные особенности учащихся и специфику урока.

Как стать участником

Заявки на участие в проекте можно подать до 1 марта 2026 года через сайт школапитания.рф . Все зарегистрированные участники получат доступ к учебным материалам, сертификатам о прохождении курса и подаркам от партнеров.

Учащиеся смогут применить полученные знания на "Здоровой Олимпиаде", которая состоится в апреле 2026 года. Этот конкурс – уникальная российская инициатива в области ЗОЖ и рекомендован Министерством просвещения для образовательных учреждений. Победителей ждет денежный приз.

ООО "Агроторг"

Реклама