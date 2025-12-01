Радио Шансон дарит билеты на концерт группы "Воровайки" в Барнауле

Слушайте прямой эфир, ведущие разыграют 12 билетов

Радио Шансон в Барнауле / Фото: Станислав Киселев

Поклонникам шансона стоит внимательнее слушать эфир "Радио Шансон" в Барнауле. С 1 декабря 2025 года стартует серия розыгрышей билетов на выступление группы "Воровайки". Концертов будет два – они пройдут в ресторане "Барнаул" 3 и 4 декабря.

Розыгрыши билетов в эфире радиостанции состоятся 1, 2 и 3 декабря 2025 года с 19:00 до 20:00. Билет получит тот, кто первым дозвонится в прямой эфир в указанное время по номеру 8 (3852) 20-29-77. Всего разыграют 12 билетов, по шесть на каждый из концертов. В каждом эфире будет несколько победителей.

Барнаульцев ждет новое поколение легендарной группы "Воровайки". Море энергии, яркого драйва от трех ураганных девчонок зажгут ваши сердца огнем безудержной энергетики. Они выступят в ресторане "Барнаул" (пл. Победы, 3). В программе прозвучат все хиты, включая "Хоп, мусорок", "Девчонка рыжая" и "Наколочки".

Радиостанция регулярно проводит розыгрыши билетов на концерты популярных артистов, поэтому любителям шансона рекомендуем не пропускать эфиры и настроить приемники на волну 101.9 FM.

