Ранен ребенок. Что известно о налете дронов ВСУ на российские регионы ночью 19 декабря
Обломки беспилотников повредили автомобили и жилые дома
19 декабря 2025, 10:02, ИА Амител
В ночь на 19 декабря ряд российских регионов подверглись атаке беспилотников ВСУ. Обломки сбитых дронов повредили жилые дома и автомобили. В результате атаки пострадал ребенок.
Все, что известно о ночных налетах дронов на регионы России, – в материале amic.ru.
Что известно о ночной атаке БПЛА на регионы РФ 19 декабря?
Как сообщает Shot, БПЛА атаковали Ростовскую область. По словам очевидцев, в Таганроге с 02:20 по местному времени раздалось более десяти громких взрывов. В домах затряслись стекла, а у машин во дворах сработали сигнализации. Кроме того, мощные хлопки были слышны на окраине Ростова и в Мясниковском районе.
Также, по данным Telegram-канала, несколько громких взрывов прогремели в Орле. После этого в ряде домов пропал свет, а в одном из районов города заметили возгорание и столб дыма.
Кроме того, в ночь на 19 декабря режим воздушной опасности ввели в Липецкой области. В один из жилых домов в Липецке попали обломки дрона, сообщил глава региона Игорь Артамонов в своих соцсетях.
БПЛА также нанесли удары по Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате налета ранен ребенок.
Есть ли погибшие и пострадавшие в результате налета дронов?
«Медики детской областной больницы диагностировали мальчику минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы. Его состояние оценивается как средней степени тяжести», – сообщил он.
Что известно о последствиях атаки беспилотников на регионы РФ 19 декабря?
«В Грайворонском округе в городе Грайворон от ударов дронов повреждены два автомобиля, выбиты окна в двух квартирах МКД, четырех частных домах и коммерческом объекте. В селе Дунайка вследствие атаки беспилотника в трех частных домах выбиты окна. В селе Дорогощь FPV-дрон ударил по легковому автомобилю – у транспортного средства повреждена передняя часть. При повторной атаке повреждено остекление социального объекта», – рассказал о ситуации в Белгородской области Вячеслав Гладков.
В Липецке обломки БПЛА попали в один из жилых домов. По данным главы региона Игоря Артамонова, угрозы обрушения нет.
В Орле в некоторых жилых домах начались перебои с электричеством, пишет Shot.
«После одного из взрывов в небе "что-то сверкнуло", а затем в некоторых жилых домах начал "моргать" свет, где-то электроэнергия отключилась полностью», – сказано в публикации.
Также, согласно информации Telegram-канала, после атаки БПЛА на Ростовскую область повреждены четыре частных дома в Таганроге.
На местах происшествий работают экстренные службы.
10:13:04 19-12-2025
А о налете российских дронов на украинские регионы ничего не известно?
10:34:30 19-12-2025
Пока нет
Пока нет
12:10:24 19-12-2025
Переживаешь за своих шароварных?
10:25:19 19-12-2025
Львов от слова совсем не кошмарят, там даже не знают, что война идет....