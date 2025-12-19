Как сообщает Shot, БПЛА атаковали Ростовскую область. По словам очевидцев, в Таганроге с 02:20 по местному времени раздалось более десяти громких взрывов. В домах затряслись стекла, а у машин во дворах сработали сигнализации. Кроме того, мощные хлопки были слышны на окраине Ростова и в Мясниковском районе.

Также, по данным Telegram-канала, несколько громких взрывов прогремели в Орле. После этого в ряде домов пропал свет, а в одном из районов города заметили возгорание и столб дыма.

Кроме того, в ночь на 19 декабря режим воздушной опасности ввели в Липецкой области. В один из жилых домов в Липецке попали обломки дрона, сообщил глава региона Игорь Артамонов в своих соцсетях.

БПЛА также нанесли удары по Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате налета ранен ребенок.