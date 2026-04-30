30 апреля 2026, 10:51, ИА Амител

Пенсия / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Министерство труда и социальной защиты официально подтвердило, что не планирует повышать пенсионный возраст — ни до 2028 года, ни после него. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, а в распоряжении редакции "Газета.ru" имеется копия ответа ведомства.

В документе министерство отвечает на обращение от 13 апреля 2026 года и четко указывает: никаких планов и намерений повышать пенсионный возраст нет. Также в ответе подчеркивается, что иные параметры возраста выхода на пенсию, отличные от закрепленных в действующем законодательстве, не обсуждаются и не прорабатываются.

Ранее, в феврале, министр труда и социальной защиты Антон Котяков уже комментировал этот вопрос. Он заявил, что кадровый дефицит в стране не станет поводом для обсуждения повышения пенсионного возраста. По словам министра, пересмотра параметров пенсионной системы не планируется — этот вопрос в текущей повестке отсутствует.