В Минтруде заявили, что новых повышений пенсионного возраста не будет

Также не обсуждаются и не прорабатываются иные параметры возраста выхода на пенсию

30 апреля 2026, 10:51, ИА Амител

Пенсия / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Министерство труда и социальной защиты официально подтвердило, что не планирует повышать пенсионный возраст — ни до 2028 года, ни после него. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, а в распоряжении редакции "Газета.ru" имеется копия ответа ведомства.

В документе министерство отвечает на обращение от 13 апреля 2026 года и четко указывает: никаких планов и намерений повышать пенсионный возраст нет. Также в ответе подчеркивается, что иные параметры возраста выхода на пенсию, отличные от закрепленных в действующем законодательстве, не обсуждаются и не прорабатываются.

Ранее, в феврале, министр труда и социальной защиты Антон Котяков уже комментировал этот вопрос. Он заявил, что кадровый дефицит в стране не станет поводом для обсуждения повышения пенсионного возраста. По словам министра, пересмотра параметров пенсионной системы не планируется — этот вопрос в текущей повестке отсутствует.

Комментарии 19

Кхм...

10:53:07 30-04-2026

Значит, точно будет. Или вообще обяжут детей содержать родителей, как в Китае.

Гость

11:09:03 30-04-2026

Кхм... (10:53:07 30-04-2026) Значит, точно будет. Или вообще обяжут детей содержать родит... Тогда 22% от зарплаты пусть всем вернут, кто на пенсию не вышел и не выйдет. А то странно выходит

Гость

12:49:14 30-04-2026

Гость (11:09:03 30-04-2026) Тогда 22% от зарплаты пусть всем вернут, кто на пенсию не вы... Ага, ЩаааЗ

Гость

10:55:58 30-04-2026

Значит скоро повысят

Гость

10:58:40 30-04-2026

Где-то и когда-то я уже это слышала.

ВВП

11:00:27 30-04-2026

Согласно российской традиции, наша история не даст соврать, если министр категорически отрицает, значит такой вопрос прорабатывается.

Гость

11:08:07 30-04-2026

Конституция не библия, можно переписывать как кому вздумается.

Гость

11:17:01 30-04-2026

Твёрдо и четко...

Гость

11:17:18 30-04-2026

Точно повысят. В предыдущий раз тоже все клялись ни-ни, включая ВВП.

Гость

11:19:16 30-04-2026

А снижение запланировано?

Повсекакий

11:29:25 30-04-2026

Какая вера может быть этим заявлениям?Мы подобное раньше слышали и от более высоких инстанций ,и каков результат?

Гость

11:45:33 30-04-2026

Значит совсем отменят!
С работы сразу погост!...
Мало того что разговоры начались - шестидневка по 12 часов в день...

Гость

12:10:25 30-04-2026

"Мерси" буржуям: "милость" оказали -
Повторно возраст повышать не стали!
"Гарантиям" их, правда, грош цена:
Быть вновь слепой в них вера не должна...

Гость

12:19:11 30-04-2026

пенсеонный возраст надо зделать 126 лет, и нещадно штрафовать тех кто до этого времени не доработает и прогуляет по какой-либо причине.

Гость

13:02:13 30-04-2026

Гость (12:19:11 30-04-2026) пенсеонный возраст надо зделать 126 лет, и нещадно штрафоват... Верно на все 146%!!!

гость

13:00:03 30-04-2026

22 % не забывают с работодателей высчитывать, а возвращать? Кладбища растут и растут...но нас заменят более лояльными не говорящими

Гость

13:01:11 30-04-2026

Большевики и Коммунисты скинули капиталистов! Установили: пятидневку, 8 часовой рабочий день (хотели даже 5 часовой!), санатории, профилактории, детский отдых, бесплатная медицина образование соц сфера, оплачиваемый отпуск, декретный отпуск, охрана труда... и т.д., и т.п...
Капиталисты власть перехватили, и усиленными темпами возвращают всё как было до большевиков!...

Гость

14:39:46 30-04-2026

Опять НЕ БУДЕТ? Да что ж вы делаете!

Гость

20:10:51 30-04-2026

Да ерунда,все это!!!Слова..слова..Не могут править,грамотешки не хватает.

