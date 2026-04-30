В Минтруде заявили, что новых повышений пенсионного возраста не будет
Также не обсуждаются и не прорабатываются иные параметры возраста выхода на пенсию
30 апреля 2026, 10:51, ИА Амител
Министерство труда и социальной защиты официально подтвердило, что не планирует повышать пенсионный возраст — ни до 2028 года, ни после него. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, а в распоряжении редакции "Газета.ru" имеется копия ответа ведомства.
В документе министерство отвечает на обращение от 13 апреля 2026 года и четко указывает: никаких планов и намерений повышать пенсионный возраст нет. Также в ответе подчеркивается, что иные параметры возраста выхода на пенсию, отличные от закрепленных в действующем законодательстве, не обсуждаются и не прорабатываются.
Ранее, в феврале, министр труда и социальной защиты Антон Котяков уже комментировал этот вопрос. Он заявил, что кадровый дефицит в стране не станет поводом для обсуждения повышения пенсионного возраста. По словам министра, пересмотра параметров пенсионной системы не планируется — этот вопрос в текущей повестке отсутствует.
10:53:07 30-04-2026
Значит, точно будет. Или вообще обяжут детей содержать родителей, как в Китае.
11:09:03 30-04-2026
Кхм... (10:53:07 30-04-2026) Значит, точно будет. Или вообще обяжут детей содержать родит... Тогда 22% от зарплаты пусть всем вернут, кто на пенсию не вышел и не выйдет. А то странно выходит
12:49:14 30-04-2026
Гость (11:09:03 30-04-2026) Тогда 22% от зарплаты пусть всем вернут, кто на пенсию не вы... Ага, ЩаааЗ
10:55:58 30-04-2026
Значит скоро повысят
10:58:40 30-04-2026
Где-то и когда-то я уже это слышала.
11:00:27 30-04-2026
Согласно российской традиции, наша история не даст соврать, если министр категорически отрицает, значит такой вопрос прорабатывается.
11:08:07 30-04-2026
Конституция не библия, можно переписывать как кому вздумается.
11:17:01 30-04-2026
Твёрдо и четко...
11:17:18 30-04-2026
Точно повысят. В предыдущий раз тоже все клялись ни-ни, включая ВВП.
11:19:16 30-04-2026
А снижение запланировано?
11:29:25 30-04-2026
Какая вера может быть этим заявлениям?Мы подобное раньше слышали и от более высоких инстанций ,и каков результат?
11:45:33 30-04-2026
Значит совсем отменят!
С работы сразу погост!...
Мало того что разговоры начались - шестидневка по 12 часов в день...
12:10:25 30-04-2026
"Мерси" буржуям: "милость" оказали -
Повторно возраст повышать не стали!
"Гарантиям" их, правда, грош цена:
Быть вновь слепой в них вера не должна...
12:19:11 30-04-2026
пенсеонный возраст надо зделать 126 лет, и нещадно штрафовать тех кто до этого времени не доработает и прогуляет по какой-либо причине.
13:02:13 30-04-2026
Гость (12:19:11 30-04-2026) пенсеонный возраст надо зделать 126 лет, и нещадно штрафоват... Верно на все 146%!!!
13:00:03 30-04-2026
22 % не забывают с работодателей высчитывать, а возвращать? Кладбища растут и растут...но нас заменят более лояльными не говорящими
13:01:11 30-04-2026
Большевики и Коммунисты скинули капиталистов! Установили: пятидневку, 8 часовой рабочий день (хотели даже 5 часовой!), санатории, профилактории, детский отдых, бесплатная медицина образование соц сфера, оплачиваемый отпуск, декретный отпуск, охрана труда... и т.д., и т.п...
Капиталисты власть перехватили, и усиленными темпами возвращают всё как было до большевиков!...
14:39:46 30-04-2026
Опять НЕ БУДЕТ? Да что ж вы делаете!
20:10:51 30-04-2026
Да ерунда,все это!!!Слова..слова..Не могут править,грамотешки не хватает.