Разработчики системы "Аврора" пригласили в команду новых бета-тестеров из Барнаула

Они получили смартфоны и планшеты с новой системой

14 августа 2025, 10:30, ИА Амител erid: 2W5zFGtQD68

Встреча сообщества операционный системы "Аврора" / Фото: "Ростелеком"

В Барнауле на площадке "Ростелекома" прошло мероприятие сообщества операционной системы "Аврора", собравшее энтузиастов, интересующихся российскими технологиями и продуктами этого решения. 7 августа представители компании-разработчика – "Открытой мобильной платформы" – встретились с местными бета-тестерами "Авроры", приняли в команду несколько новичков и вручили самому активному участнику программы новый отечественный планшет предрелизной версии на этой операционной платформе для изучения.

В 2023 году Барнаул попал в число 16 городов, где запустили бета-тестирование первой отечественной ОС "Аврора". Тогда же прошла первая встреча с участниками программы, в которую вошли 28 человек.

Встреча сообщества операционный системы "Аврора" / Фото: "Ростелеком"

На недавнем мероприятии представители компании рассказали о платформе и развитии сообщества. Новым кандидатам для участия в программе бета-тестирования специалисты вручили для работы смартфоны R570E отечественного производителя Fplus и планшеты T1100. Старший инженер-разработчик "Открытой мобильной платформы", барнаулец Константин Хворов пояснил особенности графического устройства операционной системы и ответил на вопросы об интерфейсе.

«Российские разработки, как основа для создания технологического суверенитета страны, привлекают все больше внимания. Многие ИТ-компании приходят к нам и интересуются технологиями для создания своих приложений под "Аврору", так как хотят держать руку на пульсе и создавать востребованные решения», – отметила руководитель направления развития сообщества ОС "Аврора" Татьяна Казнова.

Один из активных бета-тестеров Роман Романов первым в истории программы получил планшет предрелизной версии KVADRA_T на ОС "Аврора". Он проведет тестирование и даст обратную связь команде разработки.

«Статус первого бета-тестера меня порадовал. Чувствую, как моя роль в программе повысилась. Раньше везло находить и воспроизводить сложные баги на смартфоне, теперь посмотрим, что интересного покажет KVADRA_T», – сказал Роман.

Роман Романов и Татьяна Казнова / Фото: "Ростелеком"

Программу бета-тестирования ОС "Аврора" запустили в сентябре 2021 года. Сегодня в ней участвуют 650 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Иннополиса, Тулы, Екатеринбурга, Новосибирска и других российских городов. Для участия в программе каждый желающий может подать заявку на сайте auroraos.ru.

*KVADRA_T ("КВАДРА Т")

ПАО Ростелеком

Реклама