Рецепт, покоривший Барнаул. Как "Японский Бох" делает пиццу такой особенной

Узнайте секрет воздушного теста, приготовленного по особой технологии, и насладитесь вкусом свежих роллов и суши

Пицца от компании "Японский Бох" / Фото: Агентство Profit

Когда речь идет о вкусной еде, трудно не вспомнить о барнаульской компании "Японский Бох". Это место, где роллы, суши и пицца раскрывают свой вкус благодаря отборным продуктам, лучшим сочетаниям, особенным технологиям и рецептам. Попробовать аппетитные блюда можно заказав доставку, а мы расскажем, почему пицца такая нежная и откуда берутся характерные пузырьки на ее тесте.

Секрет вкуса из первых уст

Когда-то компания "Японский Бох" стала одной из первых, кто предложил барнаульцам тесто, прошедшее долгую ферментацию. Оно созревает от трех до девяти дней, в результате чего получается удивительно воздушным и пузырчатым. Запекают пиццу в печи при 300 градусах, а для особого аромата в тесто замешивают качественное итальянское оливковое масло, им же смазывают бортики. Рецепт заслуженно признан любимым у многих. Сегодня такую технологию приготовления теста используют, пожалуй, все ключевые рестораны города.

"Новая Пепперони", "Новая Мидии с горгонзолой", "Новая Гавайская", "Сырный цыпленок" или "Новая Унаги" – выбирать вам, неизменным остается лишь отличный вкус, свежесть и качество.

Большой выбор

Но пицца – не единственное, чем славится "Японский Бох". В меню полно интересных блюд: классические роллы и суши, сеты, горячие супы и закуски. И, конечно же, десерты. Классика японской кухни или современные интерпретации – каждый найдет что-то для себя.

Пицца от компании "Японский Бох" / Фото: Агентство Profit

