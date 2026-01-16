Реестр алиментщиков стал доступен на "Госуслугах". Как он работает и зачем нужен

Собираемость алиментов уже выросла на 12%

16 января 2026, 06:15, ИА Амител

Кошелек с деньгами / Фото: создано в нейросети

Реестр злостных неплательщиков алиментов, который ведет Федеральная служба судебных приставов, показал реальный эффект. По данным ФССП, с момента его запуска собираемость алиментов увеличилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Как работает сервис?

Теперь проверить, числится ли человек в реестре, можно не только на официальном сайте судебных приставов, но и через портал "Госуслуги". Для этого достаточно знать фамилию, имя, отчество и дату рождения интересующего лица. При этом авторизация на портале для просмотра реестра не требуется.

В список попадают только злостные неплательщики – граждане, которые уже привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов либо были объявлены в розыск. Сам реестр стал публичным около полугода назад, и, как отмечают в ФССП, многие должники стараются не допустить попадания в него: погашают задолженности, устраиваются на работу и обеспечивают официальное удержание алиментов из доходов.

Инструмент для работодателей

Доступность реестра оказалась полезной и для кадровых служб. HR-специалисты используют его при проверке кандидатов, особенно на позиции среднего и высшего управленческого звена. По словам рекрутеров, информация о злостной неуплате алиментов может повлиять на решение о найме – не столько с точки зрения профессиональных навыков, сколько с позиции репутации и ценностей компании.

Эксперты подчеркивают: формально наличие человека в реестре не связано с его квалификацией. Однако для многих работодателей это становится маркером личной ответственности. В отдельных случаях кандидаты сами признаются в желании получать "серую" зарплату, чтобы избежать алиментных выплат, что нередко становится причиной отказа в трудоустройстве.

Не самый очевидный сервис

При этом обычным пользователям найти реестр на "Госуслугах" не так просто – на главную страницу он не вынесен. Чтобы получить доступ, нужно ввести в поиске запрос "реестр неплательщиков алиментов".

В ФССП считают, что публичность базы данных продолжит оказывать профилактический эффект: чем проще проверить информацию, тем выше мотивация должников исполнять свои обязательства.