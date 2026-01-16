Реестр алиментщиков стал доступен на "Госуслугах". Как он работает и зачем нужен
Собираемость алиментов уже выросла на 12%
16 января 2026, 06:15, ИА Амител
Реестр злостных неплательщиков алиментов, который ведет Федеральная служба судебных приставов, показал реальный эффект. По данным ФССП, с момента его запуска собираемость алиментов увеличилась на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Как работает сервис?
Теперь проверить, числится ли человек в реестре, можно не только на официальном сайте судебных приставов, но и через портал "Госуслуги". Для этого достаточно знать фамилию, имя, отчество и дату рождения интересующего лица. При этом авторизация на портале для просмотра реестра не требуется.
В список попадают только злостные неплательщики – граждане, которые уже привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов либо были объявлены в розыск. Сам реестр стал публичным около полугода назад, и, как отмечают в ФССП, многие должники стараются не допустить попадания в него: погашают задолженности, устраиваются на работу и обеспечивают официальное удержание алиментов из доходов.
Инструмент для работодателей
Доступность реестра оказалась полезной и для кадровых служб. HR-специалисты используют его при проверке кандидатов, особенно на позиции среднего и высшего управленческого звена. По словам рекрутеров, информация о злостной неуплате алиментов может повлиять на решение о найме – не столько с точки зрения профессиональных навыков, сколько с позиции репутации и ценностей компании.
Эксперты подчеркивают: формально наличие человека в реестре не связано с его квалификацией. Однако для многих работодателей это становится маркером личной ответственности. В отдельных случаях кандидаты сами признаются в желании получать "серую" зарплату, чтобы избежать алиментных выплат, что нередко становится причиной отказа в трудоустройстве.
Не самый очевидный сервис
При этом обычным пользователям найти реестр на "Госуслугах" не так просто – на главную страницу он не вынесен. Чтобы получить доступ, нужно ввести в поиске запрос "реестр неплательщиков алиментов".
В ФССП считают, что публичность базы данных продолжит оказывать профилактический эффект: чем проще проверить информацию, тем выше мотивация должников исполнять свои обязательства.
09:15:50 16-01-2026
На очереди реестр брошенок с прицепом ?
09:45:23 16-01-2026
Гость (09:15:50 16-01-2026) На очереди реестр брошенок с прицепом ?...
Не бойся, тебе и они не светят
10:04:36 16-01-2026
Гость (09:45:23 16-01-2026) Не бойся, тебе и они не светят... А если он понты сколотит умело, недвигу коммерческую засветит, сандалики ребёнку купит и тп? Знаю одного такого, баклуши 20 лет как бъёт, а бабёнка днём на дядю вкалывает, а остальное время на его предков.