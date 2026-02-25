Барнаульский аэропорт закроют на 70 дней для ремонта взлетно-посадочной полосы

Общая площадь аэродромных покрытий, подлежащих капремонту, составит более 261 тысячи квадратных метров

25 февраля 2026, 17:58, ИА Амител

Барнаульский аэропорт / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Барнаульский аэропорт / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Барнаульский аэропорт будет закрыт для полетов на время ремонта взлетно-посадочной полосы — на эти работы будет отведено 70 календарных дней, сообщает Новосибирскавтодор. Сроки не уточняются, однако отмечается, что капремонт барнаульского аэродрома продлится до конца 2027 года.

«Проектной документацией предусмотрен ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП), перрона с зонами стоянок воздушных судов, магистрально-рулежной дорожки и трех соединительных рулежных дорожек. Кроме того, специалисты обновят водосточно-дренажную сеть и модернизируют светосигнальное оборудование», — говорится в сообщении.

Общая площадь аэродромных покрытий, подлежащих капитальному ремонту, составит более 261 тыс. кв. метров, что сопоставимо с площадью 35 футбольных полей.

Работы будут выполняться поэтапно. На время ремонта взлетно-посадочной полосы аэродром будет закрыт для полетов.

Ранее amic.ru показал, как выглядит новый терминал в Барнауле за несколько недель до сдачи. Напомним, работы должны завершиться уже в марте.

Комментарии 19

Гость

19:11:31 25-02-2026

Совсем закрыт? Как планировать отпуск, если даже неизвестно, в каком месяце нельзя будет улететь из Барнаула?

Гость

20:39:23 25-02-2026

Гость (19:11:31 25-02-2026) Совсем закрыт? Как планировать отпуск, если даже неизвестно,...
Курочка еще в гнезде, а ты уже истеришь...

Гость

22:06:24 25-02-2026

Гость (20:39:23 25-02-2026) Курочка еще в гнезде, а ты уже истеришь...... Не успеешь оглянуться, ни гнезда, ни курочки...

Тамара

19:55:47 25-02-2026

Что с купленными билетами делать?

Гость

20:54:48 25-02-2026

Да совсем его прикройте и не открывайте-одна морока-то ремонт то туман то ветер не оттуда или не туда...

Гость

20:56:04 25-02-2026

Ну-ну, самое время полосу ремонтировать- то дождь то лютый мороз.

Гость

21:55:55 25-02-2026

Гость (20:56:04 25-02-2026) Ну-ну, самое время полосу ремонтировать- то дождь то лютый м... Прямо до конца 2027 года- то дождь то мороз? Ничего что 2 весны и 2 лета впереди?

U

22:45:59 25-02-2026

Правильно делают. Не угодишь. Не ремонтируют стенаете про разбитую полосу,а ремонтируют тоже плачете. Под самолетами что ли бегать ремонт делать

Гость

04:42:12 26-02-2026

U (22:45:59 25-02-2026) Правильно делают. Не угодишь. Не ремонтируют стенаете про ра... Так в новости ни дат ни графика работ не указано.

свидетель

11:37:56 26-02-2026

Гость (04:42:12 26-02-2026) Так в новости ни дат ни графика работ не указано.... буквами написано...
будет отведено 70 календарных дней, сообщает Новосибирскавтодор. Сроки не уточняются, однако отмечается, что капремонт барнаульского аэродрома продлится до конца 2027 года.

Гость

23:25:55 25-02-2026

Эммм. А как узнать когда? Билеты вообще то куплены уже, что делать, если выпадет ремонт на эти даты?предложат сдать или что? Это вообще супер странная новость...

Гость

11:12:19 26-02-2026

Гость (23:25:55 25-02-2026) Эммм. А как узнать когда? Билеты вообще то куплены уже, что ... Через НСК отправят, было уже так вроде

Гость

23:43:48 25-02-2026

Ээээ а строительство нового терминала и ремонт этих покрытий нельзя было совместить? Построить новый терминал чтобы он после завершения строительства простаивал несколько месяцев ну да, это логично....

Гость

00:41:34 26-02-2026

Гость (23:43:48 25-02-2026) Ээээ а строительство нового терминала и ремонт этих покрытий... И где взять сразу 100 500 миллиардов на единовременный ремонт? Здание аэровокзала - стройка на частные деньги. Полоса будет ремонтироваться за счет государства. Выделят деньги вот тогда и алга!?

Гость

07:04:27 26-02-2026

А нахрена он тут вообще нужен посреди высоток? Давно пора выносить за пределы города. Еще желательно туда, где не собираются туманы по утрам (можно в бийск). Ну а в новом терминале открыть торглвый центр

Гость

08:31:52 26-02-2026

Гость (07:04:27 26-02-2026) А нахрена он тут вообще нужен посреди высоток? Давно пора вы... Ох, ну и вопросик! Прямо в точку, как говорится. "Нахрена там высотки было строить?"

Гость

05:30:27 27-02-2026

Гость (07:04:27 26-02-2026) А нахрена он тут вообще нужен посреди высоток? Давно пора вы... Лучше аэропорт из горного в бийск перенести. Туманов нет,гор тоже,безопаснее.

Гость

14:01:22 26-02-2026

На время закрытия для девушек открываю чартеры на моих могучих плечах. Садитесь на них и полетим куда скажете

Гость

00:31:06 27-02-2026

А кто минусит то? Кто никуда не летит?

