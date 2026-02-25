Барнаульский аэропорт закроют на 70 дней для ремонта взлетно-посадочной полосы

Общая площадь аэродромных покрытий, подлежащих капремонту, составит более 261 тысячи квадратных метров

25 февраля 2026, 17:58, ИА Амител

Барнаульский аэропорт / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Барнаульский аэропорт будет закрыт для полетов на время ремонта взлетно-посадочной полосы — на эти работы будет отведено 70 календарных дней, сообщает Новосибирскавтодор. Сроки не уточняются, однако отмечается, что капремонт барнаульского аэродрома продлится до конца 2027 года.

«Проектной документацией предусмотрен ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП), перрона с зонами стоянок воздушных судов, магистрально-рулежной дорожки и трех соединительных рулежных дорожек. Кроме того, специалисты обновят водосточно-дренажную сеть и модернизируют светосигнальное оборудование», — говорится в сообщении.

Общая площадь аэродромных покрытий, подлежащих капитальному ремонту, составит более 261 тыс. кв. метров, что сопоставимо с площадью 35 футбольных полей.

Работы будут выполняться поэтапно. На время ремонта взлетно-посадочной полосы аэродром будет закрыт для полетов.

