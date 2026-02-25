Барнаульский аэропорт закроют на 70 дней для ремонта взлетно-посадочной полосы
Общая площадь аэродромных покрытий, подлежащих капремонту, составит более 261 тысячи квадратных метров
25 февраля 2026, 17:58, ИА Амител
Барнаульский аэропорт будет закрыт для полетов на время ремонта взлетно-посадочной полосы — на эти работы будет отведено 70 календарных дней, сообщает Новосибирскавтодор. Сроки не уточняются, однако отмечается, что капремонт барнаульского аэродрома продлится до конца 2027 года.
«Проектной документацией предусмотрен ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП), перрона с зонами стоянок воздушных судов, магистрально-рулежной дорожки и трех соединительных рулежных дорожек. Кроме того, специалисты обновят водосточно-дренажную сеть и модернизируют светосигнальное оборудование», — говорится в сообщении.
Общая площадь аэродромных покрытий, подлежащих капитальному ремонту, составит более 261 тыс. кв. метров, что сопоставимо с площадью 35 футбольных полей.
Работы будут выполняться поэтапно. На время ремонта взлетно-посадочной полосы аэродром будет закрыт для полетов.
Ранее amic.ru показал, как выглядит новый терминал в Барнауле за несколько недель до сдачи. Напомним, работы должны завершиться уже в марте.
19:11:31 25-02-2026
Совсем закрыт? Как планировать отпуск, если даже неизвестно, в каком месяце нельзя будет улететь из Барнаула?
20:39:23 25-02-2026
Совсем закрыт? Как планировать отпуск, если даже неизвестно, в каком месяце нельзя будет улететь из Барнаула?
Курочка еще в гнезде, а ты уже истеришь...
22:06:24 25-02-2026
Курочка еще в гнезде, а ты уже истеришь...
Не успеешь оглянуться, ни гнезда, ни курочки...
19:55:47 25-02-2026
Что с купленными билетами делать?
20:54:48 25-02-2026
Да совсем его прикройте и не открывайте-одна морока-то ремонт то туман то ветер не оттуда или не туда...
20:56:04 25-02-2026
Ну-ну, самое время полосу ремонтировать- то дождь то лютый мороз.
21:55:55 25-02-2026
Ну-ну, самое время полосу ремонтировать- то дождь то лютый мороз.
Прямо до конца 2027 года- то дождь то мороз? Ничего что 2 весны и 2 лета впереди?
22:45:59 25-02-2026
Правильно делают. Не угодишь. Не ремонтируют стенаете про разбитую полосу,а ремонтируют тоже плачете. Под самолетами что ли бегать ремонт делать
04:42:12 26-02-2026
Так в новости ни дат ни графика работ не указано.
11:37:56 26-02-2026
буквами написано...
23:25:55 25-02-2026
Эммм. А как узнать когда? Билеты вообще то куплены уже, что делать, если выпадет ремонт на эти даты?предложат сдать или что? Это вообще супер странная новость...
11:12:19 26-02-2026
Через НСК отправят, было уже так вроде
23:43:48 25-02-2026
Ээээ а строительство нового терминала и ремонт этих покрытий нельзя было совместить? Построить новый терминал чтобы он после завершения строительства простаивал несколько месяцев ну да, это логично....
00:41:34 26-02-2026
И где взять сразу 100 500 миллиардов на единовременный ремонт? Здание аэровокзала - стройка на частные деньги. Полоса будет ремонтироваться за счет государства. Выделят деньги вот тогда и алга!?
07:04:27 26-02-2026
А нахрена он тут вообще нужен посреди высоток? Давно пора выносить за пределы города. Еще желательно туда, где не собираются туманы по утрам (можно в бийск). Ну а в новом терминале открыть торглвый центр
08:31:52 26-02-2026
Ох, ну и вопросик! Прямо в точку, как говорится. "Нахрена там высотки было строить?"
05:30:27 27-02-2026
Лучше аэропорт из горного в бийск перенести. Туманов нет,гор тоже,безопаснее.
14:01:22 26-02-2026
00:31:06 27-02-2026
