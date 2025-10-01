"Рекордные 936 млрд рублей". Власти повысили план по сбору штрафов с населения России

Основную долю поступлений обеспечат автомобилисты

01 октября 2025, 16:45, ИА Амител

В ближайшие три года власти России рассчитывают резко увеличить сбор штрафов с граждан и бизнеса. Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета, в 2026–2028 годах эта статья доходов принесет рекордные 936 млрд рублей. Об этом пишет Telegram-канал "Топор. Экономика".

В 2026 году в казну планируют собрать почти 300 млрд рублей за счет штрафов, санкций и возмещений ущерба. В 2027-м показатель должен вырасти до 312 млрд, а в 2028-м превысить 324 млрд.

При этом основную долю поступлений, как и прежде, обеспечат автомобилисты. Каждый третий рубль придется именно на них. Уже в 2026 году только дальнобойщики перечислят в бюджет свыше 67 млрд рублей за нанесенный автодорогам ущерб.