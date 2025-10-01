"Рекордные 936 млрд рублей". Власти повысили план по сбору штрафов с населения России
Основную долю поступлений обеспечат автомобилисты
01 октября 2025, 16:45, ИА Амител
В ближайшие три года власти России рассчитывают резко увеличить сбор штрафов с граждан и бизнеса. Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета, в 2026–2028 годах эта статья доходов принесет рекордные 936 млрд рублей. Об этом пишет Telegram-канал "Топор. Экономика".
В 2026 году в казну планируют собрать почти 300 млрд рублей за счет штрафов, санкций и возмещений ущерба. В 2027-м показатель должен вырасти до 312 млрд, а в 2028-м превысить 324 млрд.
При этом основную долю поступлений, как и прежде, обеспечат автомобилисты. Каждый третий рубль придется именно на них. Уже в 2026 году только дальнобойщики перечислят в бюджет свыше 67 млрд рублей за нанесенный автодорогам ущерб.
16:56:14 01-10-2025
Как дальнобойщик может нанести ущерб автодорогам?
Стройте нормальные дороги, чтобы все ездили по ним без оброков и сборов.
Вы же по факту своим платоном сделали для дальнобоев все дороги платными, и еще сверху их штрафуете.
К примеру перегруз. Машина везёт - какие проблемы вообще? Дорога плохая - делайте ее хорошей.
17:00:01 01-10-2025
Гость (16:56:14 01-10-2025) Как дальнобойщик может нанести ущерб автодорогам? Стройт... можно. но для большегрузов это будет сильно дороже.
17:14:47 01-10-2025
Гость (16:56:14 01-10-2025) Как дальнобойщик может нанести ущерб автодорогам? Стройт...
Согласен, дороги нужно делать хорошие и даже отличные, рассчитанные на современные автомобили и их грузоподъёмность. Но если грузоподъёмность автомобиля 15 тонн, а везёт он по факту 25 тонн, то нужно не только штрафовать, но и лишать водительских прав. Перегруз - это большая проблема. Это значит, что производитель транспортного средства не рассчитывал на такие нагрузки. Тормозная система, подвеска, рулевое управление - всё не рассчитано на такой груз и будут вести себя совсем иначе, не обеспечивая рассчитанное производителем замедление автомобиля при торможении, отклики на управляющие действия и т.д. Нагрузка на каждую ось при перегрузе возрастает и на дорогах появляется колея, какими бы хорошими дороги не делались.
17:36:21 01-10-2025
Гость (17:14:47 01-10-2025) грузоподъёмность автомобиля 15 тонн, а везёт он по факту 25 тонн,.. Стройте дороги на 25 тонн, вносите изменения в законы. Хватит всё ограничивать.
17:55:26 01-10-2025
Гость (17:36:21 01-10-2025) Стройте дороги на 25 тонн, вносите изменения в законы. Хвати...
Не прикидывайтесь, что не понимаете. Причем здесь дороги на 25 тонн? Есть грузоподъёмность автомобиля, производитель рассчитывает сколько нужно осей этому автомобилю, чтобы обеспечить расчетную нагрузку на каждую ось, которая не должна превышаться дебилами.
18:51:44 01-10-2025
Гость (17:36:21 01-10-2025) Стройте дороги на 25 тонн, вносите изменения в законы. Хвати... Тащишся с перегрузом как баба не покрытая и плевать тебе на всех остальных участников движения И похрен тебе по зеркалам что хвост километровый за собойт собрал ("вези пердяга домой бодягу")
17:08:09 01-10-2025
Нужен профсоюз дальнобоев.
Повысили оброк и мзду - перевозки на паузу до выяснения.
17:58:49 01-10-2025
План по сбору налогов? А план по посадкам воров они не хотят сделать? Там больше наберется
19:21:39 01-10-2025
с депутатов лучше сдерите у них денег вагон и маленькая тележка и суммы такие что на 100.000 штрафов наберется, че толку с обычных людей наживаться.
А вот с водятлов да тут соглашусь чем выше сумма штрафа, тем меньше будет желание нарушать ПДД.
21:37:35 01-10-2025
Надо крепить вандалов,собачников,пьяное быдло,парковщиков на газонах и прочих
09:45:49 02-10-2025
Жить стало лучше, жить стало веселей!