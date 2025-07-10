Реновация продолжается. Еще один современный дом построят в центре Барнаула

Ранее на этом месте располагались старые частные дома

10 июля 2025

Участок под строительство нового дома / Фото предоставлено "Алгоритмом"

Еще один старый квартал в центре Барнаула ждет реновация. 2 июля глава города Вячеслав Франк подписал постановление о внесении изменений в проект планировки в районе улицы Пушкина. Там в ближайшие годы планируют построить несколько жилых комплексов.

Обновления приняты в границах улиц Анатолия, Ползунова, Промышленной, переулка Некрасова, проспекта Комсомольского и акватории реки Оби в районе Ковша. В этом квартале под застройку многоквартирными домами планируют отдать участки на улице Пушкина, 14, 16, 18, 20 и 20а, сказано в документе (имеется в распоряжении редакции).

Проект планировки разработала Группа компаний "Алгоритм". Застройщик уже представил концепцию проекта одного из домов. Его рабочее название – "Дом на Пушкина".

Земельный участок для строительства жилого комплекса находится на месте, где ранее располагались частные дома. Часть этих строений уже демонтировали, а территорию огородили. Как сообщили в компании, участок достаточно просторный, чтобы разместить два жилых корпуса: один – высотой 17 этажей, второй – 10 этажей, а также коммерческие объекты на первых этажах.

Проектировщики пока не раскрывают всех деталей, но уверены, что этот объект станет важной вехой в реновации района.

"Наша задача – задать тон обновлению этой части города. Мы хотим заменить старую застройку прошлого века на современное жилье, которое еще и станет архитектурным акцентом", – сообщил глава "Алгоритма" Андрей Суртаев.

Он отметил, что участок граничит с исторической и административной частью Барнаула, поэтому проект требует тщательной проработки.

Сроки строительства пока неизвестны, но не исключено, что техника зайдет на участок в текущем году.

Добавим, что девелоперы сейчас уделяют большое внимание центру Барнаула, возводя новые жилые объекты и модернизируя старые районы. В частности, в последние годы активно строят высотные здания в районе Красноармейского проспекта, а также на других "старых" локациях, благоустраивают набережную Оби. В 2024 году администрация города утвердила проект планировки территории вдоль улицы Промышленной, Комсомольского проспекта и улицы Интернациональной, что создаст новые возможности для развития инфраструктуры и улучшения качества жизни в Барнауле.