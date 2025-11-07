Рейтинг чат-ботов среди мобильных банков составили в России

В тройке лидеров ВТБ, Альфа-Банк и Совкомбанк

07 ноября 2025, 16:00, ИА Амител

Мобильный телефон в руках пользователя / Фото: amic.ru

Консалтинговое агентство Markswebb ("Марксвеб") опубликовало результаты ежегодного исследования, в котором оценили чат-ботов российских банков. Рейтинг показал изменения в пользовательском опыте и работу с запросами клиентов.

В 2025 году рейтинг Chatbot Rank ("Чатбот Рэнк") среди мобильных банков возглавил ВТБ. На первое место банк вывели успешная реализация инновационных решений, таких как мессенджеризация и проактивные сценарии общения с клиентами. Эти методы позволили повысить качество обслуживания, эксперты дали высокую оценку за понимание запросов и оперативность в ответах.

На втором месте находится Альфа-Банк, который улучшил интерфейс чат-бота, сделав его более удобным и интуитивно понятным для пользователей. Этот апгрейд сыграл важную роль в повышении качества работы бота.

Совкомбанк, расположившийся на третьей позиции, продемонстрировал удобную навигацию и возможность делиться сообщениями. Но при этом бот сталкивается с трудностями в области работы с негативными отзывами и жалобами.

На четвертом и пятом местах расположились Т-Банк и Райффайзен Банк. Оба предлагают полезные виджеты для пользователей, но при этом Т-Банку рекомендовали улучшить работу с голосовыми запросами, а Райффайзену – поработать над качеством визуальных материалов в чатах.

СберБанк и Газпромбанк заняли седьмое и восьмое места соответственно. У СберБанка отмечены недостаточная навигация и отсутствие отдельного чата с оператором. У Газпромбанка же наблюдается перегруженность терминами и избыточная реклама, что затрудняет удобное использование сервиса.

В конце рейтинга оказались "Дом.рф" и Россельхозбанк, которые не продемонстрировали высоких результатов по качеству работы своих чат-ботов.

Рейтинг Chatbot Rank 2025 основывался на оценке 150 параметров, включая функциональность и качество взаимодействия с пользователями. Исследование охватило десять мобильных банков на Android ("Андроид") и включило 47 новых лучших практик, которые банки могут использовать для повышения качества своих сервисов.