Режим "черного неба" ввели в Барнауле и Бийске до 19 января

Это уже второе штормовое предупреждение за последние дни

16 января 2026, 15:05, ИА Амител

Небо в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

В Барнауле и Бийске с 16 по 19 января ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания в воздухе вредных примесей первой степени опасности. Об этом сообщает Алтайский ЦГМС.

Режим "черного неба" продлится с 16:00 16 января и до 16:00 19 января. Таким образом, в крае объявлено еще одно штормовое предупреждение. Первое было связано с аномальными морозами в период с 14 по 20 января.

Жители края делятся в мессенджерах фотографиями уличных термометров, которые показывают непривычно низкие температуры. Женщина из Кытмановского района опубликовала фото с показателем -52 градуса.