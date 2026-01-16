До -52. Жители Алтайского края показали фото застывших термометров

Во многих районах температура 16 января опустилась ниже -40

16 января 2026, 14:47, ИА Амител

Градусник с температурой -52 в Кытмановком районе

Жители Алтайского края делятся фотографиями своих уличных термометров, которые демонстрируют от -35 до -52 градусов. Снимки появились в Telegram-канале "В курсе 22".

Сельчанка из Старой Тарабы Кытмановского района опубликовала фото с градусником с показателем -52. На станции Ползунова в Барнауле и поселке Новые Зори зафиксировали температуру -45, в Тальменке -48, а в Пещерке Залесовского района и в Верх-Камышенке термометры показали -46. В районе санатория "Обские плесы" под Барнаулом было -47.

Жители Алтая показали термометры 16 января

«Мороз такой, что ресницы примерзают, а телефон умирает быстрее, чем выходишь из подъезда», – отметили в сообществе.

Ранее синоптики предупреждали об экстремальных морозах в крае, в связи с чем было объявлено штормовое предупреждение. На выходных потепления не предвидится. В управлении ГИБДД призвали водителей отказаться от поездок на личном транспорте.