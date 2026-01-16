НОВОСТИОбщество

До -52. Жители Алтайского края показали фото застывших термометров

Во многих районах температура 16 января опустилась ниже -40

16 января 2026, 14:47, ИА Амител

Градусник с температурой -52 в Кытмановком районе
Жители Алтайского края делятся фотографиями своих уличных термометров, которые демонстрируют от -35 до -52 градусов. Снимки появились в Telegram-канале "В курсе 22".

Сельчанка из Старой Тарабы Кытмановского района опубликовала фото с градусником с показателем -52. На станции Ползунова в Барнауле и поселке Новые Зори зафиксировали температуру -45, в Тальменке -48, а в Пещерке Залесовского района и в Верх-Камышенке термометры показали -46. В районе санатория "Обские плесы" под Барнаулом было -47.

Жители Алтая показали термометры 16 января

«Мороз такой, что ресницы примерзают, а телефон умирает быстрее, чем выходишь из подъезда», – отметили в сообществе.

Ранее синоптики предупреждали об экстремальных морозах в крае, в связи с чем было объявлено штормовое предупреждение. На выходных потепления не предвидится. В управлении ГИБДД призвали водителей отказаться от поездок на личном транспорте.

Комментарии 18

Avatar Picture
Гость

14:52:47 16-01-2026

Холодновато, пожалуй сегодня съем мороженое на улице, ибо мороженое -5, а на улице -45, хоть погреюсь.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:33:26 17-01-2026

Гость (14:52:47 16-01-2026) Холодновато, пожалуй сегодня съем мороженое на улице, ибо мо... Искупайся в проруби, вода еще теплее чем мороженое, 0°С, еще быстрее согреешься!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Чучмек

14:57:27 16-01-2026

Большинству из таких жителей следует выбросить свои термометры или научиться правильно снимать с них показания.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:50:08 16-01-2026

Чучмек (14:57:27 16-01-2026) Большинству из таких жителей следует выбросить свои термомет... Смотреть на термометр следует стоя на голове? Я как знал, как знал...

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:29:01 16-01-2026

Чучмек (14:57:27 16-01-2026) Большинству из таких жителей следует выбросить свои термомет...
почему? что не так?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:44:08 16-01-2026

Я в Гугле и -60 найду, и напишу что это в Косихе.
Зря в деревни интернет провели
Надои и покосы упали.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:32:03 16-01-2026

Гость (15:44:08 16-01-2026) Я в Гугле и -60 найду, и напишу что это в Косихе.Зря в ... Еще там же слово Покос поищите, интересно куда он падает.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:20:36 16-01-2026

Ежегодный интернет-парад неисправных термометров

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:17:37 17-01-2026

Гость (19:20:36 16-01-2026) Ежегодный интернет-парад неисправных термометров... Кстати да. Все термометры что на картинках врут, особенно круглые (аж на 10 градусов). Сам для дома покупал разные видов 6. В итоге только электронный (сам внутри дома, термодатчик наружу) или ртутный запаяный не врут.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:58:13 17-01-2026

Гость (11:17:37 17-01-2026) Кстати да. Все термометры что на картинках врут, особенно кр... Ртутный ниже -5 не показывает

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:35:04 17-01-2026

Гость (12:58:13 17-01-2026) Ртутный ниже -5 не показывает ... Температура замерзания ртути -39°С, так что до условных -35 ртутные градусники должны нормально показывать

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:20:54 17-01-2026

Гость (14:35:04 17-01-2026) Температура замерзания ртути -39°С, так что до условных -35 ... а теперь иди и найди такой, будешь удивлен.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:47:51 17-01-2026

Такие термометры, что на фото, вообще, ненадёжны. У них эта колбочка с подкрашенным спиртом либо не закреплена совсем, либо слабо закреплена и со временем (особенно на улице) смещается относительно планки со шкалой - вот и результат.

По хорошему, на таких термометрах должна быть специальная метка - "риска", нанесённая именно на колбочку, соответствующая нулю градусов. Используя такие термометры, нужно следить, чтобы эта риска совпадала с нулём градусов на корпусе. Однако, со временем эта риска вообще стирается и её уже не видно, а на некоторых экземплярах эта риска вообще отсутствует изначально.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:08:07 17-01-2026

Гость (11:47:51 17-01-2026) Такие термометры, что на фото, вообще, ненадёжны. У них эта ... эта риска не на нуле и их 2 одна снизу капеляра должна соответствовать нижней отметке вторая бывает с верху соответственно верхний отметки гкалы

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:01:47 17-01-2026

Рбаботал в лаборатории по поверке средсвт измерения так вот то же был случай на расстоянии 7 км у коллеги и у меня разница была в 15 гр зимой, тоже решили что у кого то врет термометр, принесли на работу и засунули в калибровочный термостат, были очень удивлены разницей в 1 гр, да населенные пункты с.Повалиха и Велижановка

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:25:19 17-01-2026

есть сайт народный мониторинг там энтузиасты выгружают данные со своих метеостанций можно посмотреть температуру влажность давление и еще много чего,есть архив в виде графиков, там в том числе и мои датчики но модератор ссылку удаляет, кому интересно сами найдете.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:34:16 17-01-2026

Гость (15:50:08 16-01-2026) Смотреть на термометр следует стоя на голове? Я как знал, ка... Умник

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:09:51 17-01-2026

Смещается не капиляр а шкала, Капилляры приварен к наружной колбе намертво

  2 Нравится
Ответить
