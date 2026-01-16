До -52. Жители Алтайского края показали фото застывших термометров
Во многих районах температура 16 января опустилась ниже -40
16 января 2026, 14:47, ИА Амител
Жители Алтайского края делятся фотографиями своих уличных термометров, которые демонстрируют от -35 до -52 градусов. Снимки появились в Telegram-канале "В курсе 22".
Сельчанка из Старой Тарабы Кытмановского района опубликовала фото с градусником с показателем -52. На станции Ползунова в Барнауле и поселке Новые Зори зафиксировали температуру -45, в Тальменке -48, а в Пещерке Залесовского района и в Верх-Камышенке термометры показали -46. В районе санатория "Обские плесы" под Барнаулом было -47.
«Мороз такой, что ресницы примерзают, а телефон умирает быстрее, чем выходишь из подъезда», – отметили в сообществе.
Ранее синоптики предупреждали об экстремальных морозах в крае, в связи с чем было объявлено штормовое предупреждение. На выходных потепления не предвидится. В управлении ГИБДД призвали водителей отказаться от поездок на личном транспорте.
14:52:47 16-01-2026
Холодновато, пожалуй сегодня съем мороженое на улице, ибо мороженое -5, а на улице -45, хоть погреюсь.
14:33:26 17-01-2026
Гость (14:52:47 16-01-2026) Холодновато, пожалуй сегодня съем мороженое на улице, ибо мо... Искупайся в проруби, вода еще теплее чем мороженое, 0°С, еще быстрее согреешься!
14:57:27 16-01-2026
Большинству из таких жителей следует выбросить свои термометры или научиться правильно снимать с них показания.
15:50:08 16-01-2026
Чучмек (14:57:27 16-01-2026) Большинству из таких жителей следует выбросить свои термомет... Смотреть на термометр следует стоя на голове? Я как знал, как знал...
16:29:01 16-01-2026
Чучмек (14:57:27 16-01-2026) Большинству из таких жителей следует выбросить свои термомет...
почему? что не так?
15:44:08 16-01-2026
Я в Гугле и -60 найду, и напишу что это в Косихе.
Зря в деревни интернет провели
Надои и покосы упали.
23:32:03 16-01-2026
Гость (15:44:08 16-01-2026) Я в Гугле и -60 найду, и напишу что это в Косихе.Зря в ... Еще там же слово Покос поищите, интересно куда он падает.
19:20:36 16-01-2026
Ежегодный интернет-парад неисправных термометров
11:17:37 17-01-2026
Гость (19:20:36 16-01-2026) Ежегодный интернет-парад неисправных термометров... Кстати да. Все термометры что на картинках врут, особенно круглые (аж на 10 градусов). Сам для дома покупал разные видов 6. В итоге только электронный (сам внутри дома, термодатчик наружу) или ртутный запаяный не врут.
12:58:13 17-01-2026
Гость (11:17:37 17-01-2026) Кстати да. Все термометры что на картинках врут, особенно кр... Ртутный ниже -5 не показывает
14:35:04 17-01-2026
Гость (12:58:13 17-01-2026) Ртутный ниже -5 не показывает ... Температура замерзания ртути -39°С, так что до условных -35 ртутные градусники должны нормально показывать
18:20:54 17-01-2026
Гость (14:35:04 17-01-2026) Температура замерзания ртути -39°С, так что до условных -35 ... а теперь иди и найди такой, будешь удивлен.
11:47:51 17-01-2026
Такие термометры, что на фото, вообще, ненадёжны. У них эта колбочка с подкрашенным спиртом либо не закреплена совсем, либо слабо закреплена и со временем (особенно на улице) смещается относительно планки со шкалой - вот и результат.
По хорошему, на таких термометрах должна быть специальная метка - "риска", нанесённая именно на колбочку, соответствующая нулю градусов. Используя такие термометры, нужно следить, чтобы эта риска совпадала с нулём градусов на корпусе. Однако, со временем эта риска вообще стирается и её уже не видно, а на некоторых экземплярах эта риска вообще отсутствует изначально.
15:08:07 17-01-2026
Гость (11:47:51 17-01-2026) Такие термометры, что на фото, вообще, ненадёжны. У них эта ... эта риска не на нуле и их 2 одна снизу капеляра должна соответствовать нижней отметке вторая бывает с верху соответственно верхний отметки гкалы
13:01:47 17-01-2026
Рбаботал в лаборатории по поверке средсвт измерения так вот то же был случай на расстоянии 7 км у коллеги и у меня разница была в 15 гр зимой, тоже решили что у кого то врет термометр, принесли на работу и засунули в калибровочный термостат, были очень удивлены разницей в 1 гр, да населенные пункты с.Повалиха и Велижановка
13:25:19 17-01-2026
есть сайт народный мониторинг там энтузиасты выгружают данные со своих метеостанций можно посмотреть температуру влажность давление и еще много чего,есть архив в виде графиков, там в том числе и мои датчики но модератор ссылку удаляет, кому интересно сами найдете.
14:34:16 17-01-2026
Гость (15:50:08 16-01-2026) Смотреть на термометр следует стоя на голове? Я как знал, ка... Умник
15:09:51 17-01-2026
Смещается не капиляр а шкала, Капилляры приварен к наружной колбе намертво