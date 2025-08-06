Перед самим вмешательством его экстренно госпитализировали

Американского режиссера Фрэнсиса Форда Копполу экстренно госпитализировали в Риме. Он перенес операцию на сердце. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итальянскую газету Repubblica.

По информации издания, 86-летний Коппола 5 августа прибыл в столицу Италии ради запланированной операции на сердце. Но перед самим вмешательством режиссера госпитализировали в больницу "Тор Вергата" с мерцательной аритмией – нарушением сердечного ритма.

Как пишет Repubblica, вероятно, причина кроется в физическом напряжении, связанном с длительным межконтинентальным перелетом. Аритмию обнаружили по прибытии Копполы в медучреждение. Медики потребовали более тщательного наблюдения перед операцией.

При этом от комментариев журналистам отказались как врачи больницы, так и перевозившие команду режиссера водители.

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола – обладатель пяти премий "Оскара", три из которых он получил за работу над фильмом "Крестный отец". Коппола имеет итальянские корни и часто бывает на Апеннинах. Несколько лет назад деятель купил исторический дворец в южной области Базиликата, откуда были родом его предки.