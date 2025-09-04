НОВОСТИОбщество

Рога алтайских оленей будут поставлять в Китай

Из них в стране производят медикаменты и биологически активные добавки

04 сентября 2025, 11:45, ИА Амител

Панты марала / Фото: Telegram-канал Андрея Турчака / t.me/turchak_andrey
Республика Алтай начнет экспортировать продукцию местных мараловодов в Китай. Соответствующий документ был подписан в ходе визита в КНР российского президента Владимира Путина. Об этом глава региона Андрей Турчак сообщил в своем Telegram-канале.

«Горный Алтай – лидер по поголовью маралов в России. Но из-за отсутствия внешнего рынка сбыта наши мараловоды продавали продукцию по себестоимости или ниже. По сути, работали в убыток. Теперь, как только будут согласованы ветеринарные сертификаты на экспорт пантов, мы сможем возобновить поставки в Китай. Это откроет новые возможности для экспорта и станет значимым подспорьем для наших мараловодов», – подчеркнул Андрей Турчак.

Также глава региона уточнил, что уже в 2026 году господдержка этого направления вырастет с 30 до 60 млн рублей.

Как пишет "Парламентская газета" со ссылкой на сенатора Анатолия Широкова, Китай давно интересуется сырьем российского оленеводства. Из него в стране изготавливают биологически активные добавки и лекарства. Кроме того, в КНР перерабатывают оленьи шкуры в коллаген и каротин, которые используют в пищевой и медицинской промышленности.

«Очень бы хотелось надеяться, что такое взаимное сотрудничество с Китайской Народной Республикой, с их фармакологической отраслью позволит и нам очень существенно начать развивать подобные производства», – пояснил Широков.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

11:56:21 04-09-2025

Рождаемость повысится у них.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:24:46 04-09-2025

@@@по данным Роснедр, объемов сырья, которые выгодно добывать, хватит всего на 25 лет. @@@ - хватит продавать нефть и газ за рубеж! Нам самим мало!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:29:16 04-09-2025

Гость (12:24:46 04-09-2025) @@@по данным Роснедр, объемов сырья, которые выгодно добыват... мараловодческому хозяйству этому лет 80 и еще столько же просуществует. не говори ерунды

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:01:03 04-09-2025

Гость (14:29:16 04-09-2025) мараловодческому хозяйству этому лет 80 и еще столько же про... Гость, а послЯ тебя хоть потоп. Знаем таких, где жрут, там и ср-т, или на мой век хватит.

  -1 Нравится
Ответить
