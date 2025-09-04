Рога алтайских оленей будут поставлять в Китай
Из них в стране производят медикаменты и биологически активные добавки
04 сентября 2025, 11:45, ИА Амител
Республика Алтай начнет экспортировать продукцию местных мараловодов в Китай. Соответствующий документ был подписан в ходе визита в КНР российского президента Владимира Путина. Об этом глава региона Андрей Турчак сообщил в своем Telegram-канале.
«Горный Алтай – лидер по поголовью маралов в России. Но из-за отсутствия внешнего рынка сбыта наши мараловоды продавали продукцию по себестоимости или ниже. По сути, работали в убыток. Теперь, как только будут согласованы ветеринарные сертификаты на экспорт пантов, мы сможем возобновить поставки в Китай. Это откроет новые возможности для экспорта и станет значимым подспорьем для наших мараловодов», – подчеркнул Андрей Турчак.
Также глава региона уточнил, что уже в 2026 году господдержка этого направления вырастет с 30 до 60 млн рублей.
Как пишет "Парламентская газета" со ссылкой на сенатора Анатолия Широкова, Китай давно интересуется сырьем российского оленеводства. Из него в стране изготавливают биологически активные добавки и лекарства. Кроме того, в КНР перерабатывают оленьи шкуры в коллаген и каротин, которые используют в пищевой и медицинской промышленности.
«Очень бы хотелось надеяться, что такое взаимное сотрудничество с Китайской Народной Республикой, с их фармакологической отраслью позволит и нам очень существенно начать развивать подобные производства», – пояснил Широков.
11:56:21 04-09-2025
Рождаемость повысится у них.
12:24:46 04-09-2025
@@@по данным Роснедр, объемов сырья, которые выгодно добывать, хватит всего на 25 лет. @@@ - хватит продавать нефть и газ за рубеж! Нам самим мало!
14:29:16 04-09-2025
Гость (12:24:46 04-09-2025) @@@по данным Роснедр, объемов сырья, которые выгодно добыват... мараловодческому хозяйству этому лет 80 и еще столько же просуществует. не говори ерунды
15:01:03 04-09-2025
Гость (14:29:16 04-09-2025) мараловодческому хозяйству этому лет 80 и еще столько же про... Гость, а послЯ тебя хоть потоп. Знаем таких, где жрут, там и ср-т, или на мой век хватит.