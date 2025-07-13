НОВОСТИОбщество

Роскадастр: в России более чем из 1250 городов 67 имеют повторяющиеся названия

В некоторых случаях они повторяются трижды

13 июля 2025, 15:55, ИА Амител

День России. Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
День России. Флаг России / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Не менее 67 российских городов имеют одинаковые названия. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказали в Роскадастре. 

По их информации, в России насчитывается свыше 1250 городов. У 67 из них повторяющиеся названия. В стране есть три Александровска (в Пермском крае, Мурманской области и Луганской Народной Республике), три Кировска (в Ленинградской, Мурманской областях и Луганской Народной Республике), три Красноармейска (в Саратовской и Московской областях, а также в ДНР), три Приморска (в Ленинградской, Калининградской и Запорожской областях) и три Советска (в Кировской, Калининградской и Тульской областях).

Также дважды повторяются Артемовск, Белогорск, Березовский, Благовещенск, Киров, Радужный, Первомайск, Светлый, Свободный и другие. 

Россия

Комментарии 6

Я

17:25:54 13-07-2025

А ещё много деревень с названием:Березовка,Михайловка

dok_СФ

17:45:07 13-07-2025

У нас всего 1250 городов или столько повторяющихся?

Правдоруб

18:50:31 13-07-2025

Порадую местных нытиков: " Барнау́л — деревня Варгашинского района Курганской области, входит в состав Мостовского сельсовета."

Гость

19:02:25 13-07-2025

И чё делать теперь с этой информацией?

Гость

21:10:19 13-07-2025

Советск Тульской области давно уже не город, а пгт, так что не затягивайте сову на глобус...

Гость

09:31:33 14-07-2025

!ВСЕГО у нас 1250 городов. От некоторых только статус "город", в некоторых даже роддомов УЖЕ нет, раньше были
Я не ною, не пугаю, просто как-то так

