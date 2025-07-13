Роскадастр: в России более чем из 1250 городов 67 имеют повторяющиеся названия

В некоторых случаях они повторяются трижды

Не менее 67 российских городов имеют одинаковые названия. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказали в Роскадастре.

По их информации, в России насчитывается свыше 1250 городов. У 67 из них повторяющиеся названия. В стране есть три Александровска (в Пермском крае, Мурманской области и Луганской Народной Республике), три Кировска (в Ленинградской, Мурманской областях и Луганской Народной Республике), три Красноармейска (в Саратовской и Московской областях, а также в ДНР), три Приморска (в Ленинградской, Калининградской и Запорожской областях) и три Советска (в Кировской, Калининградской и Тульской областях).

Также дважды повторяются Артемовск, Белогорск, Березовский, Благовещенск, Киров, Радужный, Первомайск, Светлый, Свободный и другие.