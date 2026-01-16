Роскомнадзор частично ограничил работу Telegram в России
Пользователи жалуются на замедленную загрузку видео в мессенджере
16 января 2026, 18:30, ИА Амител
Роскомнадзор ввел новые ограничения на работу мессенджера Telegram в России. Как сообщил источник "Москве 24" на телекоммуникационном рынке, с начала 2026 года пользователи сталкиваются с замедленной загрузкой видео в приложении. Он подтвердил, что это следствие мер, принятых регулятором.
При этом, по мнению зампреда комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова, о полной блокировке Telegram речи не идет.
«Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами всех стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, можно не беспокоиться», – заявил депутат ТАСС.
В августе 2025 года Роскомнадзор уже ограничивал звонки через мессенджер, объясняя это тем, что сервис использовался для мошенничества, вымогательства и киберпреступлений.
18:35:52 16-01-2026
Задолбали мошенниками. Скорей страх за свои судьбы власти предержащих.
18:41:41 16-01-2026
Оспади, сами себе противоречат, с утра новость можно не беспокоиться за судьбу телеграмм, вечером уже заблочили, и даже причину искать не стали, творят что захотят.
19:29:47 16-01-2026
Гость (18:41:41 16-01-2026) Оспади, сами себе противоречат, с утра новость можно не бесп... нет, об этом говорилось - об ограничении, 2 мес. назад
18:44:17 16-01-2026
Ну класс, говорят сначала, не будем покупать и чего делать, а потом: ограничили. Или РКН своей жизнью живет, и делает что хочет?
19:29:12 16-01-2026
Гость (18:44:17 16-01-2026) Ну класс, говорят сначала, не будем покупать и чего делать, ... нет. четко было сказано ВВ что его закроют тоже.
18:46:41 16-01-2026
Не скулить надо, "жалуясь", а всенародно требовать от власти обеспечения гарантированного Конституцией права граждан на информацию!
20:27:22 16-01-2026
Гость (18:46:41 16-01-2026) Не скулить надо, "жалуясь", а всенародно требовать от власти... это телега то - источник информации? Смешно. Ржач просто. Вместо нее придет другой, все дела-то
19:01:30 16-01-2026
Вот пусть этот РосКомПозор не следующию голосовальню к вам и приходит.
19:26:23 16-01-2026
ВВ сказал же что и ватсап и телегу ограничат совсем за 2026й, сразу-бы делали эти чатики в максе все, устраиваете сами себе проблемы и агонию
19:41:37 16-01-2026
Гость (19:26:23 16-01-2026) ВВ сказал же что и ватсап и телегу ограничат совсем за 2026й... граждане надеются, что здравый смысл всё же восторжествует
19:48:47 16-01-2026
Гость (19:41:37 16-01-2026) граждане надеются, что здравый смысл всё же восторжествует...
И не надейтесь. Абсурд происходящего просто зашкаливает, но большинству граждан это нравится. На Макс же переползли? Вооот!
12:53:13 17-01-2026
Гость (19:26:23 16-01-2026) ВВ сказал же что и ватсап и телегу ограничат совсем за 2026й... Они боятся если людей резко отлучить от всех забугорных месенджеров то народ взбунтуется потому и пилят удава по частям.
19:26:49 16-01-2026
И сразу стало как-то ещё безопаснее
19:33:49 16-01-2026
А "Телеграм" опять сказал "ну-ну, было"...
19:50:45 16-01-2026
У меня даже эта новость частично загрузилась
20:24:37 16-01-2026
меня Дуров навечно заблочил в Телеграм. Так что пошел он к чёрту. Закрыть его навсегда в России. Давно уже этот мессенджер стал помойкой и местом для мошенников.
09:17:54 17-01-2026
гость (20:24:37 16-01-2026) меня Дуров навечно заблочил в Телеграм. Так что пошел он к ч...
Даже в телеге не выдержали твою безудержную глупость!
22:14:38 17-01-2026
Гость (09:17:54 17-01-2026) Даже в телеге не выдержали твою безудержную глупость! ... нет, просто напрямую сказал Дурову, что тот жирует за счет россиян, да еще и мошенников удалять не хочет
12:43:10 18-01-2026
гость (22:14:38 17-01-2026) нет, просто напрямую сказал Дурову, что тот жирует за счет р...
Хорош врать!
11:49:20 17-01-2026
А почему тогда ограничивают раз сотрудничает?
11:24:01 18-01-2026
Ага, тоже интересно.