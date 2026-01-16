Роскомнадзор частично ограничил работу Telegram в России

Пользователи жалуются на замедленную загрузку видео в мессенджере

16 января 2026, 18:30, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Роскомнадзор ввел новые ограничения на работу мессенджера Telegram в России. Как сообщил источник "Москве 24" на телекоммуникационном рынке, с начала 2026 года пользователи сталкиваются с замедленной загрузкой видео в приложении. Он подтвердил, что это следствие мер, принятых регулятором.

При этом, по мнению зампреда комитета Госдумы по информационной политике Андрея Свинцова, о полной блокировке Telegram речи не идет.

«Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами всех стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, можно не беспокоиться», – заявил депутат ТАСС.

В августе 2025 года Роскомнадзор уже ограничивал звонки через мессенджер, объясняя это тем, что сервис использовался для мошенничества, вымогательства и киберпреступлений.

