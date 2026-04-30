За неделю 178 человек пострадали от укусов клещей на Алтае

Наибольшее количество обращений зафиксировано в Горно-Алтайске

30 апреля 2026, 11:32, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В Республике Алтай стремительно растет число пострадавших от укусов клещей — только за последнюю неделю паразиты покусали 178 человек, из них 66 детей. В региональных службах отмечают, что активность клещей продолжает увеличиваться, а ситуация остается напряженной в разгар эпидсезона.

Наибольшее количество обращений зафиксировано в Горно-Алтайске, где пострадали 96 человек. Также случаи укусов зарегистрированы в Майминском районе — 21, Чемальском — 20 и Турочакском — 11. На других территориях региона показатели ниже, однако специалисты подчеркивают, что риск сохраняется повсеместно.

С начала эпидемиологического сезона от клещей пострадали уже 407 жителей республики, в том числе 163 ребенка. У троих диагностирован клещевой сыпной тиф, что подтверждает опасность подобных контактов и необходимость своевременного обращения за медицинской помощью.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Республике Алтай, в регионе продолжаются акарицидные обработки. На данный момент обработано 214,5 гектара территорий, включая базы отдыха, образовательные учреждения, парковые зоны и кладбища, что должно снизить риск распространения клещей в местах массового пребывания людей.

Напомним, ранее стало известно, что в Барнауле обработают от клещей 29 общественных территорий. "Зачистка" пройдет в Нагорном парке, на площадях Сахарова и Советов, в сквере имени Германа Титова и т.д.