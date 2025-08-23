Роспотребнадзор предупредил о распространении нового, более заразного штамма коронавируса

Последствия инфекции могут быть разными

23 августа 2025, 12:00, ИА Амител

Медицинские маски / Фото: amic.ru

В России увеличилось количество случаев заражения новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2 – XFG, также известным как "стратус". Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Количество случаев заражения "стратусом" каждый день увеличивается, их уже было и 300, и 384, а будет еще больше», – уточнила она.

Новый штамм заразнее предыдущих, однако заболевание протекает легко. Попова при этом отметила, что каждый следующий геновариант коронавируса меняется, чтобы выжить и эволюционировать. По этой причине последствия инфекции могут быть разными – в связи с чем необходимо соблюдать меры профилактики и бережно относиться к своему здоровью.

Напомним, что впервые заражение "Стратусом" выявили 27 января 2025 года в Канаде. В России он впервые появился 24 апреля.