Роспотребнадзор предупредил о распространении нового, более заразного штамма коронавируса
Последствия инфекции могут быть разными
23 августа 2025, 12:00, ИА Амител
В России увеличилось количество случаев заражения новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2 – XFG, также известным как "стратус". Как сообщает ТАСС, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Количество случаев заражения "стратусом" каждый день увеличивается, их уже было и 300, и 384, а будет еще больше», – уточнила она.
Новый штамм заразнее предыдущих, однако заболевание протекает легко. Попова при этом отметила, что каждый следующий геновариант коронавируса меняется, чтобы выжить и эволюционировать. По этой причине последствия инфекции могут быть разными – в связи с чем необходимо соблюдать меры профилактики и бережно относиться к своему здоровью.
Напомним, что впервые заражение "Стратусом" выявили 27 января 2025 года в Канаде. В России он впервые появился 24 апреля.
12:30:40 23-08-2025
От китайцев бед больше чнм от хохлов
12:55:24 23-08-2025
За старый вирус отчитайтесь.
13:14:26 23-08-2025
Пора на самоизоляцию
13:44:41 24-08-2025
Гость (13:14:26 23-08-2025) Пора на самоизоляцию ... Скоро сво закончится
Нужна новая напасть