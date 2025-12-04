Россиян ждет резкий скачок стоимости авиабилетов после Нового года

Наибольшее подорожание ждет тарифы без багажа

Россиянам стоит готовиться к существенному удорожанию авиаперелетов в начале следующего года. Согласно анализу Ассоциации туроператоров России, уже с 1 января 2026 года цены на перелеты по популярным внутренним маршрутам вырастут в среднем на 60–85% по сравнению с началом декабря 2025-го.

Эксперты зафиксировали рост стоимости более чем на 50% на 32 направлениях, а на 15 маршрутах цены и вовсе увеличатся вдвое и более. При этом подешевели билеты только по шести направлениям, а на одном цена осталась неизменной.

Наиболее резкий взлет цен ожидается на рейсах:

Казань – Минеральные Воды;

Москва – Сочи;

Москва – Екатеринбург;

Екатеринбург – Калининград;

Москва – Минеральные Воды;

Москва – Калининград.

В АТОР также отметили, что тарифы с багажом подорожают не так сильно, как тарифы без багажа.

