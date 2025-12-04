НОВОСТИТуризм

Россиян ждет резкий скачок стоимости авиабилетов после Нового года

Наибольшее подорожание ждет тарифы без багажа

04 декабря 2025, 15:15, ИА Амител

Аэропорт Барнаула
Аэропорт Барнаула

Россиянам стоит готовиться к существенному удорожанию авиаперелетов в начале следующего года. Согласно анализу Ассоциации туроператоров России, уже с 1 января 2026 года цены на перелеты по популярным внутренним маршрутам вырастут в среднем на 60–85% по сравнению с началом декабря 2025-го.

Эксперты зафиксировали рост стоимости более чем на 50% на 32 направлениях, а на 15 маршрутах цены и вовсе увеличатся вдвое и более. При этом подешевели билеты только по шести направлениям, а на одном цена осталась неизменной.

Наиболее резкий взлет цен ожидается на рейсах:

  • Казань – Минеральные Воды;

  • Москва – Сочи;

  • Москва – Екатеринбург;

  • Екатеринбург – Калининград;

  • Москва – Минеральные Воды;

  • Москва – Калининград.

В АТОР также отметили, что тарифы с багажом подорожают не так сильно, как тарифы без багажа. 

Ранее amic.ru рассказал, где можно бюджетно отдохнуть на Алтае в новогоднюю ночь.

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

15:25:52 04-12-2025

Основание то какое для такого резкого подорожания ? Не пора ли прокуратуре уже подключиться и нагнуть руководство особо жадных авиакомпаний ?

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:41:15 04-12-2025

Гость (15:25:52 04-12-2025) Основание то какое для такого резкого подорожания ? Не пора ... Себя нагни. Живешь в век капитализма и до сих пор не понял. Это не государственная лавочка, а коммерческое предприятие. Они сами устанавливают цены. Хочешь лети, хочешь иди пешком.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:53:23 04-12-2025

Гость (16:41:15 04-12-2025) Себя нагни. Живешь в век капитализма и до сих пор не понял. ... Давай встретимся в реале. ты мне это лично скажешь, рэмбо клавиатурный

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:00:54 05-12-2025

Гость (16:41:15 04-12-2025) Себя нагни. Живешь в век капитализма и до сих пор не понял. ... у нас нет капитализма и не было никогда, у нас олигархизм сформировавшийся сразу после коммунизма, а это, как бы мягко говоря, абсолютно разные вещи

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:36:05 04-12-2025

Барнаула в списках нет. Волноваться нечего.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ГОСТЬ

15:36:47 04-12-2025

ну и что - если следом резкого скачка зп не будет, то и пусть сами тогда летают на своих самолетах

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:11:45 04-12-2025

Хорошо хоть остальное не дорожает а летаем мы не часто

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Санечек

19:29:09 04-12-2025

конкуренции нет...а жаль...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:38:29 04-12-2025

Быть того не может! А россияне то ждали,что после нового года цены упадут!

  4 Нравится
Ответить
