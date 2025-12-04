Россиян ждет резкий скачок стоимости авиабилетов после Нового года
Наибольшее подорожание ждет тарифы без багажа
04 декабря 2025, 15:15, ИА Амител
Россиянам стоит готовиться к существенному удорожанию авиаперелетов в начале следующего года. Согласно анализу Ассоциации туроператоров России, уже с 1 января 2026 года цены на перелеты по популярным внутренним маршрутам вырастут в среднем на 60–85% по сравнению с началом декабря 2025-го.
Эксперты зафиксировали рост стоимости более чем на 50% на 32 направлениях, а на 15 маршрутах цены и вовсе увеличатся вдвое и более. При этом подешевели билеты только по шести направлениям, а на одном цена осталась неизменной.
Наиболее резкий взлет цен ожидается на рейсах:
-
Казань – Минеральные Воды;
-
Москва – Сочи;
-
Москва – Екатеринбург;
-
Екатеринбург – Калининград;
-
Москва – Минеральные Воды;
-
Москва – Калининград.
В АТОР также отметили, что тарифы с багажом подорожают не так сильно, как тарифы без багажа.
15:25:52 04-12-2025
Основание то какое для такого резкого подорожания ? Не пора ли прокуратуре уже подключиться и нагнуть руководство особо жадных авиакомпаний ?
16:41:15 04-12-2025
Гость (15:25:52 04-12-2025) Основание то какое для такого резкого подорожания ? Не пора ... Себя нагни. Живешь в век капитализма и до сих пор не понял. Это не государственная лавочка, а коммерческое предприятие. Они сами устанавливают цены. Хочешь лети, хочешь иди пешком.
16:53:23 04-12-2025
Гость (16:41:15 04-12-2025) Себя нагни. Живешь в век капитализма и до сих пор не понял. ... Давай встретимся в реале. ты мне это лично скажешь, рэмбо клавиатурный
14:00:54 05-12-2025
Гость (16:41:15 04-12-2025) Себя нагни. Живешь в век капитализма и до сих пор не понял. ... у нас нет капитализма и не было никогда, у нас олигархизм сформировавшийся сразу после коммунизма, а это, как бы мягко говоря, абсолютно разные вещи
15:36:05 04-12-2025
Барнаула в списках нет. Волноваться нечего.
15:36:47 04-12-2025
ну и что - если следом резкого скачка зп не будет, то и пусть сами тогда летают на своих самолетах
19:11:45 04-12-2025
Хорошо хоть остальное не дорожает а летаем мы не часто
19:29:09 04-12-2025
конкуренции нет...а жаль...
20:38:29 04-12-2025
Быть того не может! А россияне то ждали,что после нового года цены упадут!