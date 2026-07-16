Специалисты советуют обращать внимание на тип растворимого кофе, долю арабики и робусты в смеси, срок годности и целостность упаковки

16 июля 2026, 11:40, ИА Амител

Кофе / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Алехандро Хилон, создатель сети кофеен Macondo в Санкт-Петербурге, рассказал РИА Новости о своих предпочтениях в растворимом кофе. Он отметил, что его фаворит — сублимированный кофе.

Хилон акцентировал внимание на важности технологии производства при выборе растворимого продукта.

«Сублимированный кофе считается наиболее полезным для здоровья», — отметил он.

Также Хилон обратил внимание на то, что на упаковках растворимого кофе редко указывается сорт зерен. Тем не менее он рекомендует выбирать арабику, если есть такая возможность, — ее вкус более мягкий по сравнению с робустой.

Ранее эксперты предупредили о резком росте цен на кофе. Из-за засухи и аномальной жары в Бразилии, Вьетнаме и других странах падает урожайность кофейных зерен, а биржевые цены стремительно растут.