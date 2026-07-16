Россиянам дали рекомендации по выбору качественного растворимого кофе
Специалисты советуют обращать внимание на тип растворимого кофе, долю арабики и робусты в смеси, срок годности и целостность упаковки
16 июля 2026, 11:40, ИА Амител
Алехандро Хилон, создатель сети кофеен Macondo в Санкт-Петербурге, рассказал РИА Новости о своих предпочтениях в растворимом кофе. Он отметил, что его фаворит — сублимированный кофе.
Хилон акцентировал внимание на важности технологии производства при выборе растворимого продукта.
«Сублимированный кофе считается наиболее полезным для здоровья», — отметил он.
Также Хилон обратил внимание на то, что на упаковках растворимого кофе редко указывается сорт зерен. Тем не менее он рекомендует выбирать арабику, если есть такая возможность, — ее вкус более мягкий по сравнению с робустой.
Ранее эксперты предупредили о резком росте цен на кофе. Из-за засухи и аномальной жары в Бразилии, Вьетнаме и других странах падает урожайность кофейных зерен, а биржевые цены стремительно растут.
11:56:56 16-07-2026
растворимый и качественный - по-моему это взаимоисключающие понятия
12:31:42 16-07-2026
Гость (11:56:56 16-07-2026) растворимый и качественный - по-моему это взаимоисключающие ... Подсолнечное масло тоже дома из семечек жмёте?
13:01:58 16-07-2026
Гость (12:31:42 16-07-2026) Подсолнечное масло тоже дома из семечек жмёте?... Сравнение не от большого ума, уж извините
13:44:04 16-07-2026
Гость (13:01:58 16-07-2026) Сравнение не от большого ума, уж извините... Если у вас такой большой ум, где вы конкретно им отметились, кроме заваривания кофе?
12:54:06 16-07-2026
кофе нужно в турке варить.
растворимое, даже, бусидо эгоист - это, извиняюсь, поганые носки, а не кофе
20:32:38 16-07-2026
Трагати (12:54:06 16-07-2026) кофе нужно в турке варить.растворимое, даже, бусидо эго... факт.
15:26:50 16-07-2026
Хилон обратил внимание на то, что на упаковках растворимого кофе редко указывается сорт зерен... так зачем тогда и советы такие здесь раздавать??