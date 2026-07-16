НОВОСТИОбщество

Россиянам дали рекомендации по выбору качественного растворимого кофе

Специалисты советуют обращать внимание на тип растворимого кофе, долю арабики и робусты в смеси, срок годности и целостность упаковки

16 июля 2026, 11:40, ИА Амител

Кофе / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Кофе / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Алехандро Хилон, создатель сети кофеен Macondo в Санкт-Петербурге, рассказал РИА Новости о своих предпочтениях в растворимом кофе. Он отметил, что его фаворит — сублимированный кофе.

Хилон акцентировал внимание на важности технологии производства при выборе растворимого продукта.

«Сублимированный кофе считается наиболее полезным для здоровья», — отметил он.

Также Хилон обратил внимание на то, что на упаковках растворимого кофе редко указывается сорт зерен. Тем не менее он рекомендует выбирать арабику, если есть такая возможность, — ее вкус более мягкий по сравнению с робустой.

Ранее эксперты предупредили о резком росте цен на кофе. Из-за засухи и аномальной жары в Бразилии, Вьетнаме и других странах падает урожайность кофейных зерен, а биржевые цены стремительно растут.

Кофе и шоколад / Изображение сгенерировано

Эль-Ниньо и неурожай: почему кофе и шоколад могут резко подорожать

На рынке какао серьезное давление создает ситуация в Западной Африке, где засухи и болезни растений снизили объемы сбора бобов, а для кофе критичными оказались погодные условия в Бразилии и Вьетнаме
НОВОСТИЭкономика

Россия Продукты
       

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

11:56:56 16-07-2026

растворимый и качественный - по-моему это взаимоисключающие понятия

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:31:42 16-07-2026

Гость (11:56:56 16-07-2026) растворимый и качественный - по-моему это взаимоисключающие ... Подсолнечное масло тоже дома из семечек жмёте?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:01:58 16-07-2026

Гость (12:31:42 16-07-2026) Подсолнечное масло тоже дома из семечек жмёте?... Сравнение не от большого ума, уж извините

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:44:04 16-07-2026

Гость (13:01:58 16-07-2026) Сравнение не от большого ума, уж извините... Если у вас такой большой ум, где вы конкретно им отметились, кроме заваривания кофе?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Трагати

12:54:06 16-07-2026

кофе нужно в турке варить.
растворимое, даже, бусидо эгоист - это, извиняюсь, поганые носки, а не кофе

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

20:32:38 16-07-2026

Трагати (12:54:06 16-07-2026) кофе нужно в турке варить.растворимое, даже, бусидо эго... факт.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:26:50 16-07-2026

Хилон обратил внимание на то, что на упаковках растворимого кофе редко указывается сорт зерен... так зачем тогда и советы такие здесь раздавать??

  -8 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров