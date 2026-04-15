Россиянам пригрозили крупным штрафом за публикацию данных соседей в домовом чате

15 апреля 2026, 17:17, ИА Амител

Телефон, связь, интернет

Директор Института информационной и медиабезопасности Университета имени О. Е. Кутафина Владимир Никишин в беседе с РИА Новости предупредил: публикация персональных данных соседей в общедомовом чате без их согласия считается неправомерной обработкой персональных данных и влечет административную ответственность по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ.

Так, за первое нарушение граждане могут получить штраф от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, должностные лица — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а юридические лица — от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

При повторном совершении такого правонарушения санкции ужесточаются: для граждан размер штрафа возрастает до 15–30 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100–200 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 300–500 тысяч рублей.

