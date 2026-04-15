Россиянам пригрозили крупным штрафом за публикацию данных соседей в домовом чате
Для юридических лиц наказание может составить от 150 тысяч до 300 тысяч рублей
15 апреля 2026, 17:17, ИА Амител
Директор Института информационной и медиабезопасности Университета имени О. Е. Кутафина Владимир Никишин в беседе с РИА Новости предупредил: публикация персональных данных соседей в общедомовом чате без их согласия считается неправомерной обработкой персональных данных и влечет административную ответственность по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ.
Так, за первое нарушение граждане могут получить штраф от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, должностные лица — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, а юридические лица — от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.
При повторном совершении такого правонарушения санкции ужесточаются: для граждан размер штрафа возрастает до 15–30 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100–200 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 300–500 тысяч рублей.
Также ранее сообщалось, что россиянам грозит крупный штраф за захламленный балкон. В случае пожара с тяжкими последствиями виновнику грозит до семи лет лишения свободы.
17:24:02 15-04-2026
В общем, домовые чаты под запретом. В них можно только вывешивать объявления: "сдаём на крышу". Итоги нельзя публиковать.
Очень хороший получается "чат".
За что чиновники ни возьмутся - всё превращают в конечный буколический продукт.
17:26:31 15-04-2026
Перечень личных данных в студию!
23:56:30 15-04-2026
так входишь в группу и видно и без того всех имена и телефоны! и сами же жители палятся, рассказывают все о себе сами же, с этим то как быть!?
10:41:02 16-04-2026
Любая форма самоорганизации людей их бесит вот и суют всевозможные палки в колеса