Для защиты данных рекомендуется обновить номер во всех сервисах и включить двухфакторную аутентификацию

02 марта 2026, 13:55, ИА Амител

Мобильный номер, телефон

Серьезная угроза поджидает тех, кто меняет номер телефона без дополнительных мер безопасности, заявил директор управления веб-разработки университета "Синергия" Артем Аксянов. В беседе с агентством "Прайм" он разъяснил, что операторы связи ведут работу в условиях ограниченного ресурса.

«Телефонные номера могут повторно использоваться. После того как номер освобождается, он проходит "карантин", который длится около полугода, прежде чем снова становится доступным для новых пользователей», — рассказал Аксянов.

Эксперт подчеркнул, что номер телефона является важным идентификатором личности, поскольку он связан с банковскими счетами, личными кабинетами, рабочими системами и государственными сервисами. Эти связи сохраняются и после того, как номер переходит к другому человеку. По его словам, предыдущий владелец должен своевременно отвязать номер от своих аккаунтов, чтобы новый пользователь не мог восстановить к ним доступ.

Аксянов отметил риски, связанные с получением чужого номера. Злоумышленники могут использовать это для различных противоправных действий. Для минимизации этих рисков он рекомендовал обновить номер во всех используемых сервисах и активировать двухфакторную аутентификацию.

