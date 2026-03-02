Россиянам разъяснили, чем могут быть опасны старые мобильные номера
Для защиты данных рекомендуется обновить номер во всех сервисах и включить двухфакторную аутентификацию
02 марта 2026, 13:55, ИА Амител
Серьезная угроза поджидает тех, кто меняет номер телефона без дополнительных мер безопасности, заявил директор управления веб-разработки университета "Синергия" Артем Аксянов. В беседе с агентством "Прайм" он разъяснил, что операторы связи ведут работу в условиях ограниченного ресурса.
«Телефонные номера могут повторно использоваться. После того как номер освобождается, он проходит "карантин", который длится около полугода, прежде чем снова становится доступным для новых пользователей», — рассказал Аксянов.
Эксперт подчеркнул, что номер телефона является важным идентификатором личности, поскольку он связан с банковскими счетами, личными кабинетами, рабочими системами и государственными сервисами. Эти связи сохраняются и после того, как номер переходит к другому человеку. По его словам, предыдущий владелец должен своевременно отвязать номер от своих аккаунтов, чтобы новый пользователь не мог восстановить к ним доступ.
Аксянов отметил риски, связанные с получением чужого номера. Злоумышленники могут использовать это для различных противоправных действий. Для минимизации этих рисков он рекомендовал обновить номер во всех используемых сервисах и активировать двухфакторную аутентификацию.
Ранее сообщалось, что Билайн временно обнулил цену на "Чистый номер".
14:13:14 02-03-2026
моему номеру 23 года, он старый?
15:37:18 02-03-2026
Гость (14:13:14 02-03-2026) моему номеру 23 года, он старый?... В 70 лет будет старым.
17:47:08 02-03-2026
Так и рассказал бы, как идентифицировать старые номера!!!
11:28:36 03-03-2026
Я к номеру ничего не привязываю и номер зарегистрирован на других людей.Геолокация отключена за ненадобностью и российские месенджеры не использую!