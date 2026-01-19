Россияне массово стали скупать квартиры "по цене айфонов"

Речь идет о недвижимости за Полярным кругом, где купить квартиру можно за 300 тысяч

В квартире / Фото: amic.ru

Российская молодежь активно приобретает недорогое жилье в северных регионах страны, сравнимое по цене со смартфонами. Цены на объекты недвижимости стартуют от 100 тысяч рублей, сообщает Baza.

Согласно информации, наибольшим спросом у поколения Z пользуются такие города Заполярья, как Воркута, Мурманск и Новый Уренгой. Причины тому – низкие цены (от 3 тысяч рублей за квадратный метр), просторные квартиры и возможность удаленной работы из собственного дома. Местные риелторы отмечают увеличение интереса молодежи к Воркуте за последние три года.

Многие приобретают недвижимость для сдачи в аренду, так как арендная плата в городе достаточно высока. Другие же покупают жилье для личного проживания. Основная аудитория покупателей – молодые люди в возрасте 20–30 лет. Риелторы отмечают, что особенно активны покупатели из новых регионов РФ: ДНР и ЛНР.

Также недвижимость часто приобретают люди, недавно пережившие развод. В среднем двухкомнатную квартиру (40–60 кв. метров) в Воркуте можно приобрести за 200 тысяч рублей, а аренда обойдется от 9 до 30 тысяч рублей в месяц.