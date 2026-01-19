Россияне массово стали скупать квартиры "по цене айфонов"
Речь идет о недвижимости за Полярным кругом, где купить квартиру можно за 300 тысяч
Российская молодежь активно приобретает недорогое жилье в северных регионах страны, сравнимое по цене со смартфонами. Цены на объекты недвижимости стартуют от 100 тысяч рублей, сообщает Baza.
Согласно информации, наибольшим спросом у поколения Z пользуются такие города Заполярья, как Воркута, Мурманск и Новый Уренгой. Причины тому – низкие цены (от 3 тысяч рублей за квадратный метр), просторные квартиры и возможность удаленной работы из собственного дома. Местные риелторы отмечают увеличение интереса молодежи к Воркуте за последние три года.
Многие приобретают недвижимость для сдачи в аренду, так как арендная плата в городе достаточно высока. Другие же покупают жилье для личного проживания. Основная аудитория покупателей – молодые люди в возрасте 20–30 лет. Риелторы отмечают, что особенно активны покупатели из новых регионов РФ: ДНР и ЛНР.
Также недвижимость часто приобретают люди, недавно пережившие развод. В среднем двухкомнатную квартиру (40–60 кв. метров) в Воркуте можно приобрести за 200 тысяч рублей, а аренда обойдется от 9 до 30 тысяч рублей в месяц.
Там коммунальные платежи космос
17:26:20 19-01-2026
Гость (16:49:23 19-01-2026) Там коммунальные платежи космос... И долги по оплате в нагрузку.
17:06:16 19-01-2026
Как то странно, купить дешевле, чем снимать. У нас при аналогичной аренде стоимость квартиры раз в 30 больше
17:07:39 19-01-2026
Коммуналка работы нет цены на жратву погода климат... Народ уносит оттуда ноги.
17:37:14 19-01-2026
Гость (17:07:39 19-01-2026) Коммуналка работы нет цены на жратву погода климат... Народ ...
С запятыми не дружишь?
17:50:26 19-01-2026
Купить то там легко, продать только потом невозможно.
18:10:50 19-01-2026
Гость (17:50:26 19-01-2026) Купить то там легко, продать только потом невозможно. ... Только завещать...
18:50:44 19-01-2026
Все против запятых? Неграмотные?
03:48:35 20-01-2026
Посмотрите сколько стоит квартира в новом уренгое
09:36:57 20-01-2026
А в некоторых деревнях даже целые дома стоят бесплатные. Но как и с Воркутой - есть нюанс...
10:53:47 20-01-2026
Если они покупают в поселках где высокий поток вахтовиков, то аренда там востребована. Если человек на удаленке, ну а чего бы ему не поработать с видом на Баренцево море? Есть свой шарм.