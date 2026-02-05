Рекордные 430 млрд рублей взяли в ипотеку россияне в январе

Это в три раза больше, чем было год назад

05 февраля 2026, 17:30, ИА Амител

Роскошная квартира / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

За первый месяц 2026 года жители России оформили ипотечные кредиты на приобретение недвижимости на сумму порядка 430 млрд рублей, сообщили в ВТБ. Данный объем стал рекордным для января за весь период статистических наблюдений.

Успеть до ужесточения условий

Это более чем в три раза превосходит уровень января 2025 года и свыше чем в полтора раза — показатели января 2024-го, когда ключевая ставка еще не находилась на максимальных отметках и была масштабная программа государственной поддержки.

В ВТБ количество оформленных по этой программе сделок в январе увеличилось примерно на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Наибольшая концентрация спроса пришлась на две российские столицы и Московскую область. В совокупности москвичи и петербуржцы обеспечили около 40% от общего объема сделок.

Основным фактором рекордного объема ипотечных выдач в начале года стал повышенный интерес к семейной ипотеке. А все потому, что с 1 февраля 2026 года вступают в силу новые условия оформления.

«Традиционный сценарий "декабрьский ажиотаж — январское затишье" в этом году не сработал. Люди, не успевшие провести сделку в конце года, завершали ее в январе, другие, ранее раздумывавшие, принимали окончательное решение. В результате сформировался уникальный январский пик, который накрыл Россию не меньше аномальных снегопадов», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса банка Алексей Охорзин.

По его словам, подобные изменения отразятся на показателях февраля, однако после непродолжительного затишья рынок вновь вернется к стабильной динамике роста.

А что изменится?

Как ранее сообщал amic.ru, с 1 февраля 2026 года в России вступают в силу изменения в правила оформления льготной семейной ипотеки под 6%, предусматривающие обязательное включение обоих супругов в число заемщиков. Ранее кредит можно было оформить на одного из супругов при наличии брачного договора или нотариального согласия, что позволяло некоторым семьям получать по две семейные ипотеки и использовать их в инвестиционных целях. Новые требования, утвержденные Минфином, исключают такую практику и закрепляют принцип "одна семья — одна ипотека", при котором повторное получение льготного жилищного кредита возможно только после полного погашения предыдущего и при рождении еще одного ребенка.

Кроме того, в законе появилось требование о регистрации детей по одному адресу с заемщиком, а также предоставление СНИЛС детей, подтверждающих право клиента на оформление льготного ипотечного кредита.