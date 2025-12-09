Россияне начали массово жаловаться на повышенный стресс в преддверии новогодних праздников
В декабре эмоциональный фон напоминает состояние перегрузки
09 декабря 2025, 22:00, ИА Амител
Россияне все чаще говорят о возросшем напряжении перед Новым годом, однако, как отмечают психологи "Shot Проверки", реального стресса здесь нет – людей выбивают из колеи завышенные ожидания от праздников и непрекращающийся поток дел.
Специалисты объясняют: в декабре эмоциональный фон напоминает состояние перегрузки. Нужно закрыть рабочие задачи, купить подарки, подготовить дом, при этом многие пытаются успеть все сразу и быстро выгорают. Из-за гонки и отсутствия структурирования задач людям становится сложнее сохранять спокойствие.
Эксперты советуют заранее распределить нагрузку – составить четкое расписание и отказаться от желания выполнить невозможный объем дел. Не менее важно решить, каким именно должно быть праздничное время: наполненным активностью или, наоборот, посвященным отдыху и тишине.
«Осознанность действий очень важна и помогает не сосредотачиваться на отрицательных переживаниях, не обобщать их», – подчеркнула клинический психолог Пироговского университета Вера Никишина.
Ранее сообщалось, что для того чтобы справиться со стрессом, жителям России рекомендовано чаще обниматься. Как пояснила невролог Екатерина Демьяновская, объятия запускают в теле человека последовательность биохимических процессов, которые непосредственно влияют на самочувствие как на ментальном, так и на физическом уровне.
22:38:33 09-12-2025
Фотка хорошая, как в старые добрые времена.
07:30:24 10-12-2025
Какие все нежные стали...
07:44:26 10-12-2025
Надо им перестать читать новости
08:54:45 10-12-2025
Бабам праздник - хуже казни!