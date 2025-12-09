Россияне начали массово жаловаться на повышенный стресс в преддверии новогодних праздников

В декабре эмоциональный фон напоминает состояние перегрузки

09 декабря 2025, 22:00, ИА Амител

Праздничное оформление Барнаула к Новому году / Фото: amic.ru

Россияне все чаще говорят о возросшем напряжении перед Новым годом, однако, как отмечают психологи "Shot Проверки", реального стресса здесь нет – людей выбивают из колеи завышенные ожидания от праздников и непрекращающийся поток дел.

Специалисты объясняют: в декабре эмоциональный фон напоминает состояние перегрузки. Нужно закрыть рабочие задачи, купить подарки, подготовить дом, при этом многие пытаются успеть все сразу и быстро выгорают. Из-за гонки и отсутствия структурирования задач людям становится сложнее сохранять спокойствие.

Эксперты советуют заранее распределить нагрузку – составить четкое расписание и отказаться от желания выполнить невозможный объем дел. Не менее важно решить, каким именно должно быть праздничное время: наполненным активностью или, наоборот, посвященным отдыху и тишине.

«Осознанность действий очень важна и помогает не сосредотачиваться на отрицательных переживаниях, не обобщать их», – подчеркнула клинический психолог Пироговского университета Вера Никишина.

Ранее сообщалось, что для того чтобы справиться со стрессом, жителям России рекомендовано чаще обниматься. Как пояснила невролог Екатерина Демьяновская, объятия запускают в теле человека последовательность биохимических процессов, которые непосредственно влияют на самочувствие как на ментальном, так и на физическом уровне.