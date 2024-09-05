Самые популярные товары можно помять руками

05 сентября 2024, 18:45, ИА Амител

Игрушки / Фото: pxhere.com/ru/photo/574372

Россияне стали чаще покупать антистресс-игрушки. В январе-июле 2023 года продажи выросли на 21%, а медианная цена снизилась на 11%, до 272 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Самым популярным товаром стали сквиши – игрушки, мнущиеся руками. Их покупали на 103% чаще, а медианная цена снизилась до 207 рублей.

Спрос на поп-иты вырос на 35%, а на симпл-димплы, наоборот, снизился на треть. Медианная цена на них выросла на 14%, до 337 рублей, а траты снизились на 13%, до 167 рублей.