Россияне выпивают в кофейнях более 10 млн литров кофе в месяц

Стоимость одной чашки кофе увеличилась на 15% – до 213 рублей

02 ноября 2025, 20:00, ИА Амител

Кофе / Фото: pariwat pannium / unsplash.com

Согласно данным "Платформы ОФД", россияне ежемесячно выпивают в кофейнях 10,3 млн литров кофе. В пересчете на дневное потребление это составляет около 696 тысяч чашек, или 0,45 чашки на одного взрослого городского жителя в месяц, сообщает РБК.

Аналитики отмечают, что, несмотря на значительные объемы, показатель потребления остается относительно низким, что свидетельствует о большом потенциале для роста рынка. Средний чек в кофейнях за последний год вырос на 17% и достиг 463 рублей, а стоимость одной чашки кофе увеличилась на 15% – до 213 рублей.

Наибольшей популярностью у россиян пользуются молочные кофейные напитки – капучино и латте, которые занимают 80,1% в структуре продаж. При этом классический черный кофе (эспрессо, американо) стоит дороже – в среднем 229 рублей за чашку.

Эксперты считают, что основной потенциал развития кофейного рынка сосредоточен в регионах, где сохраняется большое количество "белых пятен" – спальных районов, не охваченных сетями кофеен.

Напомним, стоимость килограмма растворимого кофе поднялась в России до рекордных 4 тысяч рублей.