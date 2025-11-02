Россияне выпивают в кофейнях более 10 млн литров кофе в месяц
Стоимость одной чашки кофе увеличилась на 15% – до 213 рублей
02 ноября 2025, 20:00, ИА Амител
Согласно данным "Платформы ОФД", россияне ежемесячно выпивают в кофейнях 10,3 млн литров кофе. В пересчете на дневное потребление это составляет около 696 тысяч чашек, или 0,45 чашки на одного взрослого городского жителя в месяц, сообщает РБК.
Аналитики отмечают, что, несмотря на значительные объемы, показатель потребления остается относительно низким, что свидетельствует о большом потенциале для роста рынка. Средний чек в кофейнях за последний год вырос на 17% и достиг 463 рублей, а стоимость одной чашки кофе увеличилась на 15% – до 213 рублей.
Наибольшей популярностью у россиян пользуются молочные кофейные напитки – капучино и латте, которые занимают 80,1% в структуре продаж. При этом классический черный кофе (эспрессо, американо) стоит дороже – в среднем 229 рублей за чашку.
Эксперты считают, что основной потенциал развития кофейного рынка сосредоточен в регионах, где сохраняется большое количество "белых пятен" – спальных районов, не охваченных сетями кофеен.
Напомним, стоимость килограмма растворимого кофе поднялась в России до рекордных 4 тысяч рублей.
00:36:28 03-11-2025
Буржуи захравшиемя выпивают.
Нормальные работяги по гомосексуальным кофейня не ходят.
08:33:00 03-11-2025
Гость (00:36:28 03-11-2025) Буржуи захравшиемя выпивают. Нормальные работяги по гомо... тебя в кофейне поймали и обидели?
11:51:54 03-11-2025
Гость (08:33:00 03-11-2025) тебя в кофейне поймали и обидели?... аххахаха, кофейня Голубая устрица)) щас тоже заминусуют))
09:03:50 03-11-2025
Гость (00:36:28 03-11-2025) Буржуи захравшиемя выпивают. Нормальные работяги по гомо... УспАкойся прими свои 200 все норм будет.))
12:39:24 03-11-2025
229 рублей за чашку? Совсем озверели...
Специально посчитал цену чашки кофе, которое готовит дома кофемашина: 30руб. - классика, 35руб. - с молоком. Хорошая такая маржа получается...
20:20:46 03-11-2025
Жадина (12:39:24 03-11-2025) 229 рублей за чашку? Совсем озверели...Специально посчит... А стоимость кофемашины? Она рожковая или какая? Сиропы учтены? А проезд в обед до дома и обратно до работы, чтобы кофе попить? Откуда беретесь-то посчитанцы...
08:56:57 08-11-2025
Гость (20:20:46 03-11-2025) А стоимость кофемашины? Она рожковая или какая? Сиропы учтен... Ну чего вы? ОнЕ экономфаков не кончали) об амортизационных отчислениях, аренде, эл.энергии и зарплате не слышали ну и тд. Рожковая ога, капельная за косарь)) Рожковая на 2 группы от 700 начинается (китай от 300)
09:12:49 08-11-2025
гость (08:56:57 08-11-2025) Ну чего вы? ОнЕ экономфаков не кончали) об амортизационных о... Тут был один тип, который утверждал, что нафиг ходить в парикмахерскую, когда дома машинкой и ножницами дешевле. Я подозреваю, что эт тот, у кого жена бухгалтер с опытом 100 лет и зарплатой 55
10:09:02 08-11-2025
Прямо сейчас пью кофе из гейзерной кофеварки, стоит копейки, можно ставить на любую плиту. Давний друг DeLonghi перестал работать, узнавали про ремонт, даже диагностика стоит космос. Поэтому купили такую вот, ручную. Принцип тот же : пар проходит через емкость с молотым кофе. Ну, а вкус зависит от самого кофе. Кстати, сами итальянцы дома в основном пользуются именно такой, её даже часто называют итальянской кофеваркой.