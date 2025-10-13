Стоимость килограмма растворимого кофе поднялась в России до рекордных 4 тысяч рублей
В сентябре поставки кофе из Бразилии сократились до минимального уровня
13 октября 2025, 17:45, ИА Амител
Стоимость растворимого кофе в России превысила отметку в 4 тысячи рублей за килограмм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
По итогам сентября цена выросла до 4006 рублей за килограмм против 3988 рублей в августе. Повышение связано с ростом мировых цен на сырье – арабика подорожала в полтора раза за год, а робуста – на 40% за последние три месяца. Дополнительное влияние оказали пошлины, введенные США.
Основными покупателями кофе в розничных сетях остаются россияне в возрасте от 24 до 40 лет. Однако, как отмечают эксперты, на фоне продолжающегося подорожания спрос на напиток снижается во всех сегментах.
Кроме того, в сентябре поставки кофе из Бразилии – крупнейшего экспортера – сократились до минимального уровня почти за полтора года, что также усилило давление на российский рынок.
Ну и что! По телеку счас талдычили-у юэсэй шатдаун-им там жрать нечего-продовольственные пайки раздают и не хватает.
18:54:29 13-10-2025
Давеча талдычили, что прошлогодний урожай не успевают распродать, и скидывают. Лично приобретено недавно на маркетплейсе с приятным дисконтом по тыще за кг неплохого производителя, это процентов на 40 дешевле обычного
21:05:19 13-10-2025
Гость (18:54:29 13-10-2025) Давеча талдычили, что прошлогодний урожай не успевают распро... Куда его целый килограмм? Пока будешь пить, остаток просто выдохнется. Хороший кофе в вакуумных упаковках.
22:14:02 13-10-2025
Гость (21:05:19 13-10-2025) Куда его целый килограмм? Пока будешь пить, остаток просто в... речь то вообще про растворимый кофе, вакууматор.
22:54:45 13-10-2025
Гость (22:14:02 13-10-2025) речь то вообще про растворимый кофе, вакууматор.... Про растворимый и речь. А еще он имеет свойство затвердевать при скачках влажности, примерно как сахар.
14:09:16 14-10-2025
Гость (18:54:29 13-10-2025) Давеча талдычили, что прошлогодний урожай не успевают распро... Так у прошлогоднего ухе ни вкуса, ни запаха нет, одна горечь. Поэтому и скидывают.
18:58:09 13-10-2025
Чет только была статейка что в этом году сбор урожая кофе превысил показатели прошлых лет и цены в мире упали - а у нас повысился . Ну оооочень смешно.
21:02:14 13-10-2025
Гость (18:58:09 13-10-2025) Чет только была статейка что в этом году сбор урожая кофе пр... дорого никто не покупает, вот и начали пугать потребителей)))
19:22:15 13-10-2025
натуральный то лучше. в машину запихал, кнопочку нажал - и кайфуешь
10:14:54 14-10-2025
Вьетнам производит отличный растворимый кофе, но почему-то его у нас нет вообще. Почему оттуда-то не возят ? Там этого кофе - ну просто завались.
10:33:46 14-10-2025
Гость (10:14:54 14-10-2025) Вьетнам производит отличный растворимый кофе, но почему-то е... На ВБ есть, но там он в пакетиках с сахаром и молоком. Был бы просто кофе.
10:48:19 14-10-2025
от растворимого кофе скачет давление и повреждается печень
пейте чай