Стоимость килограмма растворимого кофе поднялась в России до рекордных 4 тысяч рублей

В сентябре поставки кофе из Бразилии сократились до минимального уровня

13 октября 2025, 17:45, ИА Амител

Кофе / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Стоимость растворимого кофе в России превысила отметку в 4 тысячи рублей за килограмм. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

По итогам сентября цена выросла до 4006 рублей за килограмм против 3988 рублей в августе. Повышение связано с ростом мировых цен на сырье – арабика подорожала в полтора раза за год, а робуста – на 40% за последние три месяца. Дополнительное влияние оказали пошлины, введенные США.

Основными покупателями кофе в розничных сетях остаются россияне в возрасте от 24 до 40 лет. Однако, как отмечают эксперты, на фоне продолжающегося подорожания спрос на напиток снижается во всех сегментах.

Кроме того, в сентябре поставки кофе из Бразилии – крупнейшего экспортера – сократились до минимального уровня почти за полтора года, что также усилило давление на российский рынок.