Нарколог объяснил, почему некоторые люди не взбадриваются от кофе
Этот напиток лучше употреблять в умеренных дозах
09 июля 2025, 16:00, ИА Амител
Стимулирующее действие кофеина при регулярном и частом употреблении ослабевает и может смениться сонливостью и утомляемостью. Об этом "Газете.ru" рассказал врач-нарколог Даниил Петров.
По его словам, со временем организм адаптируется к кофеину: мозг начинает вырабатывать больше аденозиновых рецепторов, из-за чего кофеин уже не может эффективно их блокировать. В результате бодрящий эффект снижается, а утомляемость, наоборот, нарастает.
Петров отметил, что это подтверждается и на практике.
"У водителей грузовиков большое количество аварий происходит на участке от 30 до 50 км от начала маршрута. Причина – люди ожидают бодрящего эффекта от кофе, но получают противоположный результат: кофе употребляется слишком часто и перестает "работать", – отметил специалист.
Бред...Дело в том, что в современном "кофе" кофеин отсутствует ибо отобран уже на первых этапах обработки зерна фармкомпаниями...Остатки идут на молотый и растворимый кофе. В средней части зерна содержится теобромин, вот ему то и нужно сказать спасибо за "эффект 30-го километра"...Так что господину наркологу нужно было лучше учиться, что бы бред свой о привыкании не транслировать в массы (если это не является намеренной дезинформацией)...