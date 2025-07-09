Нарколог объяснил, почему некоторые люди не взбадриваются от кофе

Этот напиток лучше употреблять в умеренных дозах

09 июля 2025, 16:00, ИА Амител

Фото: Annie Spratt / unsplash.com

Стимулирующее действие кофеина при регулярном и частом употреблении ослабевает и может смениться сонливостью и утомляемостью. Об этом "Газете.ru" рассказал врач-нарколог Даниил Петров.

По его словам, со временем организм адаптируется к кофеину: мозг начинает вырабатывать больше аденозиновых рецепторов, из-за чего кофеин уже не может эффективно их блокировать. В результате бодрящий эффект снижается, а утомляемость, наоборот, нарастает.

Петров отметил, что это подтверждается и на практике.

"У водителей грузовиков большое количество аварий происходит на участке от 30 до 50 км от начала маршрута. Причина – люди ожидают бодрящего эффекта от кофе, но получают противоположный результат: кофе употребляется слишком часто и перестает "работать", – отметил специалист.

