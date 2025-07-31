НОВОСТИАлтай

На Алтае пенсионер соблазнил товарища на угон своего автомобиля

Мужчина дал ключи задержанному, чтобы тот присматривал за гаражом

31 июля 2025, 09:57, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае полицейские раскрыли угон автомобиля, за которым сам угонщик должен был присматривать, сообщает региональное МВД.

Накануне правоохранители задержали 52-летнего жителя села Локоть, который в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем. Как выяснилось, машина ему не принадлежала.

«Законный владелец автомобиля - 77-летний житель поселка Ремовский. Пенсионер пояснил, что дал ключи задержанному, чтобы тот присматривал за гаражом и квартирой, но пользоваться автомобилем ему не разрешал», - рассказали в ведомстве.

Мужчина находился в гараже и увидел, что в автомобиле в замке зажигания находятся ключи. После чего решил воспользоваться машиной. По факту угона возбуждено уголовное дело.

Ранее в Алтайском крае 18-летний парень угнал машину, чтобы просто покататься.

Комментарии 6

Гость

10:03:52 31-07-2025

На Алтае пенсионер соблазнил товарища.....................

Гость

10:42:56 31-07-2025

Гость (10:03:52 31-07-2025) На Алтае пенсионер соблазнил товарища........................
"Мы с тобою, товарищ,
Не заснули всю ночь..."

Гость

10:10:41 31-07-2025

А почему угон-то, если хозяин пользоваться автомобилем ему разрешал?

Гость

18:20:33 31-07-2025

Гость (10:10:41 31-07-2025) А почему угон-то, если хозяин пользоваться автомобилем ему р... «Законный владелец автомобиля - 77-летний житель поселка Ремовский. Пенсионер пояснил, что дал ключи задержанному, чтобы тот присматривал за гаражом и квартирой, но пользоваться автомобилем ему НЕ разрешал»

Вам известно больше?

Гость

10:31:48 31-07-2025

"НЕ" пропустили :)

Гость

11:40:47 31-07-2025

Оставил товарищу ключ от гаража и машину с ключем в замке зажигания.
Он бы ему ещё свою жену оставил голую и связанную в кровати со словами "смотри за ней".

