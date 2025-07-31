На Алтае пенсионер соблазнил товарища на угон своего автомобиля
Мужчина дал ключи задержанному, чтобы тот присматривал за гаражом
31 июля 2025, 09:57, ИА Амител
В Алтайском крае полицейские раскрыли угон автомобиля, за которым сам угонщик должен был присматривать, сообщает региональное МВД.
Накануне правоохранители задержали 52-летнего жителя села Локоть, который в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем. Как выяснилось, машина ему не принадлежала.
«Законный владелец автомобиля - 77-летний житель поселка Ремовский. Пенсионер пояснил, что дал ключи задержанному, чтобы тот присматривал за гаражом и квартирой, но пользоваться автомобилем ему не разрешал», - рассказали в ведомстве.
Мужчина находился в гараже и увидел, что в автомобиле в замке зажигания находятся ключи. После чего решил воспользоваться машиной. По факту угона возбуждено уголовное дело.
Ранее в Алтайском крае 18-летний парень угнал машину, чтобы просто покататься.
10:03:52 31-07-2025
10:42:56 31-07-2025
"Мы с тобою, товарищ,
Не заснули всю ночь..."
10:10:41 31-07-2025
А почему угон-то, если хозяин пользоваться автомобилем ему разрешал?
18:20:33 31-07-2025
Гость (10:10:41 31-07-2025) А почему угон-то, если хозяин пользоваться автомобилем ему р... «Законный владелец автомобиля - 77-летний житель поселка Ремовский. Пенсионер пояснил, что дал ключи задержанному, чтобы тот присматривал за гаражом и квартирой, но пользоваться автомобилем ему НЕ разрешал»
Вам известно больше?
10:31:48 31-07-2025
"НЕ" пропустили :)
11:40:47 31-07-2025
Оставил товарищу ключ от гаража и машину с ключем в замке зажигания.
Он бы ему ещё свою жену оставил голую и связанную в кровати со словами "смотри за ней".