На Алтае пенсионер соблазнил товарища на угон своего автомобиля

Мужчина дал ключи задержанному, чтобы тот присматривал за гаражом

31 июля 2025, 09:57, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае полицейские раскрыли угон автомобиля, за которым сам угонщик должен был присматривать, сообщает региональное МВД.

Накануне правоохранители задержали 52-летнего жителя села Локоть, который в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем. Как выяснилось, машина ему не принадлежала.

«Законный владелец автомобиля - 77-летний житель поселка Ремовский. Пенсионер пояснил, что дал ключи задержанному, чтобы тот присматривал за гаражом и квартирой, но пользоваться автомобилем ему не разрешал», - рассказали в ведомстве.

Мужчина находился в гараже и увидел, что в автомобиле в замке зажигания находятся ключи. После чего решил воспользоваться машиной. По факту угона возбуждено уголовное дело.

