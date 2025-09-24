Расходы россиян по платежным стикерам увеличились в 3,5 раза

Чаще всего стикеры используют в супермаркетах и фастфуде, а основная аудитория – жители в возрасте от 36 до 45 лет

24 сентября 2025, 17:20, ИА Амител

Девушка. Кофейня / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

За первые девять месяцев 2025 года клиенты ВТБ совершили 292 млн операций с помощью платежных стикеров на общую сумму 213 млрд рублей. На фоне того же периода прошлого года активность выросла более чем в 3,5 раза, сообщают в пресс-службе банка.

Наибольшая часть трат пришлась на покупки в супермаркетах – 81,9 млрд рублей. На втором месте – заказы в сетях быстрого питания (14,8 млрд рублей). Далее идут автозаправочные станции (11,2 млрд рублей), кафе и рестораны (10,6 млрд рублей), а также строительные магазины (8,3 млрд рублей). Рост также произошел в универсальных торговых точках, онлайн-маркетплейсах и сервисах такси.

Самая активная категория пользователей – клиенты 36–45 лет. За восемь месяцев они совершили 92 млн оплат (это почти треть всех транзакций). На втором месте – россияне в возрасте 26–35 лет, на третьем месте расположились клиенты от 46 до 55 лет.

«Платежные стикеры прочно вошли в число привычных способов оплаты для россиян. Они используются для покупок здесь и сейчас, когда нет наличных или пластиковой карты», – пояснил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

