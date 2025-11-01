Всем виной так называемый сниффинг

01 ноября 2025, 17:05, ИА Амител

В России участились случаи госпитализации молодежи из-за отравлений газом, вызванных опасным трендом – сниффингом. Подростки, пытаясь получить мимолетный кайф, вдыхают содержимое газовых баллончиков и зажигалок.

В качестве источника газа используются зажигалки и даже баллоны с пропаном. Эффект достигается за счет кратковременной гипоксии и галлюцинаций. Вместе с этим наступают и серьезные последствия: происходит повреждение клеток головного мозга, нарушается сердечный ритм и дыхание, рассказал Telegram-каналу Mash кандидат медицинских наук Марат Сараев. Привлекательность сниффинга для подростков обусловлена его дешевизной, доступностью, отсутствием выраженного запаха и видимых следов, что позволяет скрывать употребление от родителей.

Несмотря на введенный с 1 марта запрет на продажу газовых зажигалок и баллонов несовершеннолетним, проблема остается актуальной. Приобрести газ по-прежнему не составляет труда. Врачи рекомендуют родителям проявлять бдительность и обращать внимание на такие признаки, как внезапная сонливость, повышенная раздражительность и наличие химического налета на руках подростка, которые могут указывать на опасное увлечение.