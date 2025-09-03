Правила торговли газосодержащими товарами изменились

03 сентября 2025, 07:15, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

С 1 сентября 2025 года в России начали действовать новые правила продажи зажигалок и других товаров, в которых используется газ. Главное изменение связано с возрастом, в котором можно приобретать данные предметы.

О том, правда ли, что теперь зажигалки запрещено продавать несовершеннолетним и что при покупке у вас могут спросить паспорт, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что с 1 сентября запрещено продавать зажигалки детям? Да. С осени начали действовать изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые действительно запрещают продажу зажигалок (и ряда других товаров) лицам несовершеннолетнего возраста. Так что это не шутка – ребенок теперь не может купить зажигалку.

2 Могут ли у меня спросить паспорт, если я хочу купить зажигалку? Да. По новым правилам продавец имеет право потребовать у вас паспорт, если у него возникли сомнения в вашем возрасте. Также подойдет и любой подтверждающий документ, по которому продают, к примеру, табак или алкоголь.

3 Могут ли мне отказать, если я хочу купить зажигалку без паспорта? Могут. Если продавец сомневается, что вам есть 18 лет, а никакого подтверждающего документа у вас с собой нет, он не просто вправе, а обязан отказать вам в покупке. Законодатели объяснили нововведения ростом популярности сниффинга – опасного увлечения, во время которого подростки дышат токсичными веществами. Поэтому к продаже детям запретили не только зажигалки, но и другие газосодержащие предметы.

4 Что еще запретили продавать несовершеннолетним? Под запрет попали все товары, в которых содержится сжиженный газ. К примеру, ребенок не может купить: одноразовую или многоразовую зажигалку;

баллончики для заправки зажигалок;

газовые баллоны и картриджи для туристских плит.