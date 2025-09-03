Правда ли, что с 1 сентября в России можно купить зажигалку только по паспорту?
Правила торговли газосодержащими товарами изменились
03 сентября 2025, 07:15, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
С 1 сентября 2025 года в России начали действовать новые правила продажи зажигалок и других товаров, в которых используется газ. Главное изменение связано с возрастом, в котором можно приобретать данные предметы.
О том, правда ли, что теперь зажигалки запрещено продавать несовершеннолетним и что при покупке у вас могут спросить паспорт, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что с 1 сентября запрещено продавать зажигалки детям?
Да. С осени начали действовать изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые действительно запрещают продажу зажигалок (и ряда других товаров) лицам несовершеннолетнего возраста. Так что это не шутка – ребенок теперь не может купить зажигалку.
2
Могут ли у меня спросить паспорт, если я хочу купить зажигалку?
Да. По новым правилам продавец имеет право потребовать у вас паспорт, если у него возникли сомнения в вашем возрасте. Также подойдет и любой подтверждающий документ, по которому продают, к примеру, табак или алкоголь.
3
Могут ли мне отказать, если я хочу купить зажигалку без паспорта?
Могут. Если продавец сомневается, что вам есть 18 лет, а никакого подтверждающего документа у вас с собой нет, он не просто вправе, а обязан отказать вам в покупке.
Законодатели объяснили нововведения ростом популярности сниффинга – опасного увлечения, во время которого подростки дышат токсичными веществами. Поэтому к продаже детям запретили не только зажигалки, но и другие газосодержащие предметы.
4
Что еще запретили продавать несовершеннолетним?
Под запрет попали все товары, в которых содержится сжиженный газ. К примеру, ребенок не может купить:
- одноразовую или многоразовую зажигалку;
- баллончики для заправки зажигалок;
- газовые баллоны и картриджи для туристских плит.
5
Как накажут продавца, который продал зажигалку ребенку?
Штрафы за нарушение весьма существенные и прописаны в ч. 3 ст. 14.53 КоАП РФ. Так, за продажу газосодержащего товара несовершеннолетнему нарушителей ждут следующие наказания:
- граждане – от 200 до 300 тысяч рублей штрафа;
- должностные лица – от 500 до 700 тысяч рублей;
- юрлица – от 1,5 до 2 млн рублей.
07:53:56 03-09-2025
И по справке от психиатра.
08:39:24 03-09-2025
Причём тут продавцы? Если родители детей так воспитали. С родителей и спрашивайте.
08:55:01 03-09-2025
А спички?
09:39:12 03-09-2025
правильно. из искры возгорится!
11:04:01 03-09-2025
Сигареты, алкоголь кассиры/продавцы "проглотили" и тут "Остапа-законотворца" понесло: зажигалки, баллоны, картриджи... Обязанности правоохранительных органов, под страхом наказания штрафами, навесили на самое слабое звено, а у них нет такого статуса и защищённости как у полицейских. Продавцы/кассиры не имеют юридического права: требовать и проверять удостоверение личности, задерживать и обыскивать покупателя, отказывать в продаже товара.
12:14:45 03-09-2025
Лишь бы презервативы не запретили.
18:17:52 17-09-2025
Ну блин