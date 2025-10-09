Российских работодателей могут оштрафовать на 50 тыс. рублей за сорванный отпуск работника

Уволить сотрудника, отказавшегося прервать отпуск, по инициативе начальства нельзя

09 октября 2025, 15:15, ИА Амител

Поиск работы / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Работодателям может грозить штраф до 50 тыс. рублей за принудительный вызов сотрудников из отпуска. Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров, пишет ТАСС.

Согласно трудовому законодательству, досрочное прекращение отпуска возможно только при согласии работника вернуться к работе. В противном случае должностным лицам и индивидуальным предпринимателям грозят штрафы от одной до пяти тысяч рублей, а юридическим лицам – от 30 до 50 тыс. рублей.

Машаров отметил, что отказ сотрудника выйти из отпуска не является нарушением трудовой дисциплины и не может рассматриваться как основание для увольнения.