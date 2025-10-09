Российских работодателей могут оштрафовать на 50 тыс. рублей за сорванный отпуск работника
Уволить сотрудника, отказавшегося прервать отпуск, по инициативе начальства нельзя
09 октября 2025, 15:15, ИА Амител
Работодателям может грозить штраф до 50 тыс. рублей за принудительный вызов сотрудников из отпуска. Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров, пишет ТАСС.
Согласно трудовому законодательству, досрочное прекращение отпуска возможно только при согласии работника вернуться к работе. В противном случае должностным лицам и индивидуальным предпринимателям грозят штрафы от одной до пяти тысяч рублей, а юридическим лицам – от 30 до 50 тыс. рублей.
Машаров отметил, что отказ сотрудника выйти из отпуска не является нарушением трудовой дисциплины и не может рассматриваться как основание для увольнения.
15:46:52 09-10-2025
Сказочные.....
Они где то в параллельной реальности что ли живут?
Можно, не можно... да всем класть на эти ваши не можно. Это у них в думме наверное это может и раотает, под себя и пишут, а в реалиях, даже , если за это не можно, то тебе создатут такие условия работы после выхода, а то и с предвзятым отношением доведут до статьи, под которую уволят, ежели сам не напишешь по собственному.
15:58:58 09-10-2025
они как машка антуанова -нет хлеба ешьте пирожные
16:05:53 09-10-2025
Пойду обрадую работодателя))).
Главное, чтобы не послал...............
20:39:05 09-10-2025
в Думе некоторые и месяцами не появляются и нормуль-зарплату платят исправно...