Российских работодателей могут оштрафовать на 50 тыс. рублей за сорванный отпуск работника

Уволить сотрудника, отказавшегося прервать отпуск, по инициативе начальства нельзя

09 октября 2025, 15:15, ИА Амител

Поиск работы / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Работодателям может грозить штраф до 50 тыс. рублей за принудительный вызов сотрудников из отпуска. Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров, пишет ТАСС.

Согласно трудовому законодательству, досрочное прекращение отпуска возможно только при согласии работника вернуться к работе. В противном случае должностным лицам и индивидуальным предпринимателям грозят штрафы от одной до пяти тысяч рублей, а юридическим лицам – от 30 до 50 тыс. рублей.

Машаров отметил, что отказ сотрудника выйти из отпуска не является нарушением трудовой дисциплины и не может рассматриваться как основание для увольнения.

Гость

15:46:52 09-10-2025

Сказочные.....
Они где то в параллельной реальности что ли живут?
Можно, не можно... да всем класть на эти ваши не можно. Это у них в думме наверное это может и раотает, под себя и пишут, а в реалиях, даже , если за это не можно, то тебе создатут такие условия работы после выхода, а то и с предвзятым отношением доведут до статьи, под которую уволят, ежели сам не напишешь по собственному.

Гость

15:58:58 09-10-2025

они как машка антуанова -нет хлеба ешьте пирожные

Гость

16:05:53 09-10-2025

Пойду обрадую работодателя))).
Главное, чтобы не послал...............

Александр

20:39:05 09-10-2025

в Думе некоторые и месяцами не появляются и нормуль-зарплату платят исправно...

