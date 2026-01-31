Эксперты объяснили, как определить документы, созданные нейросетью

Аферисты все чаще используют ИИ для подделки официальных сообщений

31 января 2026, 16:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В МВД России сообщили РИА Новости о растущей тенденции использования киберпреступниками искусственного интеллекта для генерации фальшивых электронных сообщений, оповещений и веб-ресурсов, имитирующих официальные.

Эксперты ведомства отметили, что обнаружение подделок возможно по ряду признаков, однако единичный признак не служит безусловным доказательством подлога. Тем не менее комплекс специфических деталей может свидетельствовать о создании документа, изображения или другого контента искусственным путем.

«Контент, сгенерированный с помощью генеративных ИИ-моделей, часто включает в себя ложную или противоречивую информацию, например, выдуманные должности или отсутствие стандартных штрихкодов, полей и прочего», — пояснили в МВД.

Кроме того, в подобных материалах могут отсутствовать общепринятые элементы дизайна или использоваться необычные шрифты.

В ведомстве напомнили, что подлинные официальные бумаги, как правило, характеризуются четко организованными реквизитами, полным названием организации, регистрационным номером, датой составления и подписью компетентного должностного лица.