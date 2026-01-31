Россиянина парализовало во время семейного отдыха в Таиланде

Транспортировать обратно в Россию его не могут

В начале декабря 45-летний бизнесмен Евгений, его жена и дочь прибыли в Таиланд из Новосибирска на период зимовки. Они арендовали виллу, посещали спортивный зал, и отпуск протекал благополучно до 17 января. В этот день мужчина почувствовал онемение в руках, а уже спустя 24 часа утратил способность передвигаться самостоятельно, сообщает Shot.

Местные медики диагностировали у него синдром Гийена — Барре, редкое аутоиммунное расстройство, которое поражает краниальные и периферические нервы. Для этого заболевания характерны мышечная слабость и потеря чувствительности, а в серьезных обстоятельствах — паралич. Зачастую причиной развития болезни становятся последствия инфекции, вызванной вирусом или бактериями.

Сибиряка, находящегося в тяжелом состоянии, выписывают из медицинского учреждения 31 января, так как страховая компания посчитала невозможным дальнейшее финансирование пребывания в палате и необходимое лечение. Жене больного предоставили авиабилет, однако перевозка человека с ограниченной подвижностью требует вдвое больше средств, чем имеющаяся сумма — 900 тысяч рублей.

В ситуации Евгения требуется авиалайнер с салоном бизнес-класса, чтобы обеспечить транспортировку лежачего пациента на специализированных носилках. Семья попросила содействия у российского посольства в Таиланде и Министерства здравоохранения. Дома мужчине потребуется полугодовой курс восстановления, оцениваемый примерно в 3,5 миллиона рублей.