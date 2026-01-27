Инфляция в Алтайском крае снизилась до 6,09%

Чай, кофе и какао резко подорожали, а яйца подешевели

27 января 2026, 12:30, ИА Амител

Продукты. Магазин / Фото Екатерина Смолихина / amic.ru

Годовой уровень инфляции в Алтайском крае по итогам декабря 2025-го составил 6,09%. Ценовая динамика в различных категориях была разнонаправленной. Об этом свидетельствуют данные регионального отделения Банка России.

Продовольственные товары подорожали в среднем на 6,18% за год (в ноябре рост составлял 8,62%). Значительно выросли цены на чай, кофе и какао (на 21,86%), рыбу (11,46%) и мясопродукты (8,49%). В то же время заметно подешевели яйца (на 20,49%), масло и жиры (на 7,31%), а также плодоовощная продукция (на 8,84%).

Непродовольственные товары подорожали на 4,12% (в ноябре – 5,43%). Рост зафиксирован в категориях медицинских товаров (8,71%) и табачных изделий (7,12%). Снижение цен наблюдалось на телерадиотовары (на 10,79%), электротовары и бытовую технику (на 6,44%).

Стоимость услуг выросла на 9,25% в годовом выражении. Наиболее существенно подорожали медицинские (на 13,84%), бытовые (13,75%) и жилищно-коммунальные услуги (10,45%). При этом услуги в сфере зарубежного туризма, напротив, подешевели на 5,59%.

В ноябре 2025 года годовая инфляция в Алтайском крае составляла 7,58%, в октябре – 8,55%, в сентябре – 8,51%.

Алтайский край в 2025 году и начале 2026-го пережил настоящую "ценовую карусель". Когда одни продукты резко дорожали, другие столь же неожиданно дешевели. Рекордсмен по росту цены – говядина. За год она прибавила 133,26 рубля и теперь стоит в среднем 770,23 рубля за килограмм.