"Ростелеком" установит интернет и видеонаблюдение в 89 школьных зданиях Алтайского края

Оператор продолжит расширение ИТ-инфраструктуры в образовательных учреждениях региона

09 июля 2025, 10:00, ИА Амител

Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

"Ростелеком" и Министерство цифрового развития и связи Алтайского края подписали контракт на создание современной ИТ-инфраструктуры в общеобразовательных учреждениях региона. Оператор установит беспроводной широкополосный интернет (Wi-Fi*) и системы видеонаблюдения в 89 школах региона.

Это будет третий этап реализации федерального проекта по созданию ИТ-инфраструктуры для Цифровой образовательной среды, которая повышает качество и доступность обучения. До этого "Ростелеком" установил видеонаблюдение и организовал беспроводной интернет в 1026 школьных зданиях. Специалисты компании провели в зданиях радиопланирование для создания уверенного покрытия Wi-Fi, разработали схемы размещения точек доступа, IP*-камер, а также трасс для укладки сетевого кабеля. Затем были монтаж, настройка и запуск оборудования.

В этом году в планах формирование структурированной кабельной системы, монтаж телекоммуникационных шкафов с оборудованием, а также развертывание сети Wi-Fi и IP-видеонаблюдения с последующим запуском сервисов.

"У нас накоплен большой опыт по работе с государственными заказчиками. Благодаря этому мы успешно выполнили первые два этапа проекта. В этом году в школах будет установлено только отечественное оборудование с последующим гарантийным обслуживанием в течение трех лет", – прокомментировал директор Алтайского филиала "Ростелекома" Сергей Лавренюк.

Он добавил, что на реализацию нового контракта у компании есть 60 рабочих дней, все работы завершат в сентябре.

"Современная ИТ-инфраструктура создает комфортную и безопасную образовательную среду, обеспечивая онлайн-доступ к информационным системам и сервисам, что значительно повышает качество и эффективность обучения. Внедрение технологий как в городских, так и в сельских школах создает равные возможности для всех учащихся и их успешной адаптации к цифровому миру", – подчеркнул министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов.

Напомним, в 2021–2022 годах оператор организовал беспроводной широкополосный доступ в интернет и системы видеонаблюдения в общеобразовательных учреждениях 24 регионов страны. Масштабные работы проводили в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда". ИТ-инфраструктура заработала более чем в девяти тысячах зданий школ и других образовательных организаций.

*Wi-Fi ("Вай-Фай"); IP ("АйПи")

