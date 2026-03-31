Ростовчанин "ради жены и дочки" 45 дней выживал в окружении врагов на СВО и стал Героем РФ

Послание от любимых, сброшенное с коптера, вдохнуло в мужчину новые силы

31 марта 2026, 16:28, ИА Амител

Денис Свиридов и письмо от дочери и жены / Фото: из семейного архива

Житель Ростовской области Денис Свиридов полтора месяца выживал в окружении солдат ВСУ, которые прозвали его "Призраком". Мужчина уничтожил 25 боевиков, удержал огневые позиции и вернулся к своим живым и невредимым. За этот подвиг получил звание Героя России и награду "Золотая Звезда", пишет "КП-Ростов-на-Дону".

Когда началась СВО, 32-летний Денис сразу принял решение: пошел в военкомат и подписал документы. На вокзале крепко обнял жену и дочь, пообещав вернуться.

«Вначале был Мариуполь. Потом нас перебросили в ДНР. Там я получил первое ранение — контузию. Благодаря этому смог отвести дочь на первую линейку: в тот момент находился в Ростове на реабилитации», — рассказал Денис.

Летом 2025 года находился на Кураховском направлении в ДНР. Ему с напарником предстояло зачистить огневую точку противника — укрепленный блиндаж, с которого ВСУ управляли дронами. Нужно было пройти пешком 25 километров. Шли два дня, двигаться можно было только в сумерки или во время тумана.

В итоге блиндаж взяли, но путь назад оказался отрезан. В сентябре в лесополосе сослуживец Дениса получил смертельное ранение, так что ростовчанин остался один.

Враг отправлял в лесополосу небольшие отряды, с которыми Денис расправлялся хитростью. Он создавал видимость, что в лесу — целая группа. Так что противник не сразу понял, что ему противостоит один российский солдат. Между тем уже наступил октябрь.

«Наверное, организм включил какие-то дополнительные резервы. У меня не было ни насморка, ни температуры, ни мигрени», — рассказал Денис.

А однажды для Дениса случилось маленькое чудо. Командир согласился передать ему весточку от жены и дочери: с коптера скинули батончик с прикрепленным к нему конвертом.

В письме детским почерком был написано: "Привет, папулечка! Как ты, наш любимый? Мы очень соскучились, мы тобой гордимся!" А жена добавила: "Возвращайся скорее, ты мой герой".

«Я понял: должен выжить ради них», — отметил Денис.

Послание от любимых вдохнуло новые силы. Еще две недели Денис удерживал позиции, проведя в общей сложности в окружении 45 дней. К тому моменту линия боевого соприкосновения сдвинулась, и, наконец, наступил момент, когда можно было выйти из лесополосы.

С письмом из дома и одним рожком в кармане, в котором оставалось три патрона, Денис вышел к своим. А дальше был путь домой, где его ждали жена и дочь. Там он во второй раз предложил любимой женщине выйти за него замуж, она согласилась.

