Безработный барнаулец украл продукты, чтобы передать возлюбленной в колонию

На счету мужчины уже есть 12 судимостей

08 октября 2025, 09:44, ИА Амител

В Алтайском крае ранее неоднократно судимый 37-летний житель Барнаула украл из магазина полный рюкзак различных продуктов, сообщает "МВД Медиа".

«Продукты ему нужны были, чтобы собрать передачу для своей возлюбленной, которая находится в местах лишения свободы», – говорится в сообщении.

Мужчину, на счету которого 12 судимостей, в том числе за кражи, грабежи, незаконный оборот наркотиков и угрозу убийством, заключили под стражу. Ему грозит до четырех лет лишения свободы за "открытое хищение чужого имущества".

Ранее в Бийске уборщица склада маркетплейса "прихватила пару коробочек", пока мыла пол.