Безработный барнаулец украл продукты, чтобы передать возлюбленной в колонию
На счету мужчины уже есть 12 судимостей
08 октября 2025, 09:44, ИА Амител
В Алтайском крае ранее неоднократно судимый 37-летний житель Барнаула украл из магазина полный рюкзак различных продуктов, сообщает "МВД Медиа".
«Продукты ему нужны были, чтобы собрать передачу для своей возлюбленной, которая находится в местах лишения свободы», – говорится в сообщении.
Мужчину, на счету которого 12 судимостей, в том числе за кражи, грабежи, незаконный оборот наркотиков и угрозу убийством, заключили под стражу. Ему грозит до четырех лет лишения свободы за "открытое хищение чужого имущества".
Ранее в Бийске уборщица склада маркетплейса "прихватила пару коробочек", пока мыла пол.
09:58:48 08-10-2025
Чувак, скинь цифры, скину на дело.
10:23:28 08-10-2025
Как же это романтично, какими мы все стали черствыми
13:59:15 08-10-2025
Гость (10:23:28 08-10-2025) Как же это романтично, какими мы все стали черствыми... хахаха))))))))))))) они нашли друг друга)))))))))))))))
15:10:54 08-10-2025
Считай 13-я судимость🤦🏼♂️ кражи, разбои и т.д. и зачем это существо нужно обществу?