Безработный барнаулец украл продукты, чтобы передать возлюбленной в колонию

На счету мужчины уже есть 12 судимостей

08 октября 2025, 09:44, ИА Амител

В Алтайском крае ранее неоднократно судимый 37-летний житель Барнаула украл из магазина полный рюкзак различных продуктов, сообщает "МВД Медиа".

«Продукты ему нужны были, чтобы собрать передачу для своей возлюбленной, которая находится в местах лишения свободы», – говорится в сообщении.

Мужчину, на счету которого 12 судимостей, в том числе за кражи, грабежи, незаконный оборот наркотиков и угрозу убийством, заключили под стражу. Ему грозит до четырех лет лишения свободы за "открытое хищение чужого имущества".

Ранее в Бийске уборщица склада маркетплейса "прихватила пару коробочек", пока мыла пол.

Комментарии 4

Musik
Musik

09:58:48 08-10-2025

Чувак, скинь цифры, скину на дело.

  -2 Нравится
Ответить
Гость
Гость

10:23:28 08-10-2025

Как же это романтично, какими мы все стали черствыми

  5 Нравится
Ответить
Светлана
Светлана

13:59:15 08-10-2025

Гость (10:23:28 08-10-2025) Как же это романтично, какими мы все стали черствыми... хахаха))))))))))))) они нашли друг друга)))))))))))))))

  -1 Нравится
Ответить
Гость
Гость

15:10:54 08-10-2025

Считай 13-я судимость🤦🏼‍♂️ кражи, разбои и т.д. и зачем это существо нужно обществу?

  -1 Нравится
Ответить
