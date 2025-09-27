Барнаулец с игрушечным пистолетом украл из бара четыре бутылки пива
За это его отправили под стражу
27 сентября 2025, 14:58, ИА Амител
19-летний житель Барнаула украл из бара четыре бутылки пива, угрожая продавцу игрушечным пистолетом. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
В отдел полиции по Железнодорожному району поступило заявление от продавца одного из баров. Со слов женщины, неизвестный похитил из заведения алкоголь и угрожал ей предметом, похожим на пистолет.
Вора задержали по горячим следам. Парень признался в содеянном. Он рассказал, что зашел в бар, подошел к холодильнику и достал четыре бутылки с пивом, а затем вышел на улицу. Продавец выбежала следом и потребовала его остановиться. Тогда барнаулец достал игрушечный пистолет и пригрозил им женщине. После он выкинул игрушку и выпил похищенный алкоголь.
Сейчас молодой человек находится под стражей.
«По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации "Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". По ходатайству следователя судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – заключили в ведомстве.
16:10:22 27-09-2025
А не трожь пиво без разрешения.
17:21:57 27-09-2025
а я в его годы "уголовный кодекс" читал.
Очень познавательно.