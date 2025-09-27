Барнаулец с игрушечным пистолетом украл из бара четыре бутылки пива

За это его отправили под стражу

27 сентября 2025, 14:58, ИА Амител

Пистолет / Фото: unsplash.com

19-летний житель Барнаула украл из бара четыре бутылки пива, угрожая продавцу игрушечным пистолетом. Об этом сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В отдел полиции по Железнодорожному району поступило заявление от продавца одного из баров. Со слов женщины, неизвестный похитил из заведения алкоголь и угрожал ей предметом, похожим на пистолет.

Вора задержали по горячим следам. Парень признался в содеянном. Он рассказал, что зашел в бар, подошел к холодильнику и достал четыре бутылки с пивом, а затем вышел на улицу. Продавец выбежала следом и потребовала его остановиться. Тогда барнаулец достал игрушечный пистолет и пригрозил им женщине. После он выкинул игрушку и выпил похищенный алкоголь.

Сейчас молодой человек находится под стражей.