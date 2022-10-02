На Алтае из крана бежит вода зелёного цвета

В Рубцовске из кранов бежит вода зелёного цвета, сообщает «Блогерша Рубцовск».

На воду пожаловались жильцы домов на улице Сельмашской. Как отметила горожанка, нетипичный окрас она обнаружила 1 октября, при это запаха у воды нет. Кроме того, в последние дни есть проблемы и с горячим водоснабжением: она чуть теплее, чем холодная, добавила женщина.

Кадр из видео / «Блогерша Рубцовск»

В комментариях один из пользователей уточнил, что бояться такой зелёной воды не стоит: «Краситель для обнаружения протечек, безвреден», — написал он.

Ранее в Рубцовске подростки кирпичом выбили пробки электросчётчика.