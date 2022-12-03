В алтайском городе пожаловались на «чёрный снег»

Со слов местного жителя, его машина покрылась сажей за пять минут

3 декабря 2022, 18:45, Никита Черников

Житель Рубцовска пожаловался на «чёрный снег», который падает с неба, сообщает Barnaul 22.

На видео горожанин, находящийся в частном секторе города, рассказал, что остановился на пять минут и за это время на его машину нападала сажа.

«Она прям сыпется», — рассказал автор ролика.

Ранее житель Рубцовска пожаловался на сильный смог и химический запах. Мужчина предположил, что во всём виновата СГК, которая по вечерам «начинает что-то выпускать».

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