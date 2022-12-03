В алтайском городе пожаловались на «чёрный снег»
Со слов местного жителя, его машина покрылась сажей за пять минут
3 декабря 2022, 18:45, Никита Черников
Житель Рубцовска пожаловался на «чёрный снег», который падает с неба, сообщает Barnaul 22.
На видео горожанин, находящийся в частном секторе города, рассказал, что остановился на пять минут и за это время на его машину нападала сажа.
«Она прям сыпется», — рассказал автор ролика.
Ранее житель Рубцовска пожаловался на сильный смог и химический запах. Мужчина предположил, что во всём виновата СГК, которая по вечерам «начинает что-то выпускать».
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